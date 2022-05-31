Аты, боты: число антироссийских фейков в соцсетях уменьшилось в пять раз

В российских соцсетях фиксируется значительное снижение числа фейков о специальной военной операции на Украине. Количество антироссийского контента в мае по сравнению с апрелем уменьшилось в пять раз, сообщили «Известиям» в Центре исследований легитимности и политического протеста по итогам мониторинга блогосферы. Тенденция объясняется моральной усталостью аудитории, снижением финансирования «фабрик троллей», стремительным изменением законодательства и усилением контроля со стороны силовиков, отмечают эксперты.

Инсайдер под прицелом

У авторов антироссийских фейков закончился «творческий потенциал», заявил «Известиям» руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов. Автоматизированная система круглосуточного мониторинга социальных сетей «Демон Лапласа» зафиксировала пятикратное снижение количества фейков в российском сегменте интернета — в том числе в «Одноклассниках», Telegram и «ВКонтакте».

К концу мая динамика использования негативно окрашенных ключевых слов и фраз упала до несущественных значений, хотя на пике — в начале апреля — мониторинг фиксировал в среднем 2–3 тыс. упоминаний в сутки, следует из данных мониторинга.

— Так, например, если в начале апреля на стенах открытых сообществ и пользователей «ВКонтакте» слово «оккупанты» упоминалось в 2,5 тыс. публикациях за сутки, то сегодня — в 100–500. Слово «мародеры» и другие ключевые фразы показывают аналогичную тенденцию и фактически идентичные цифры. Это говорит о том, что распространение фейков идет из одних и тех же источников. А также о том, что российские системы мониторинга, Генпрокуратура, Центр Э МВД, соцсети и их аудитория смогли переломить сложившуюся первоначально ситуацию в вопросе противодействия антироссийской пропаганде, — считает Евгений Венедиктов.

Аты, боты Фото: РИА Новости

Эта статистика коррелируется с заявлением Минобороны РФ об уничтожении центров информационных атак. Дала результаты и работа по борьбе с антироссийской пропагандой внутри страны, добавил он.

— В итоге инфоповоды стали мельче, качество фейков резко упало. Если раньше это были масштабные акции, то сейчас — откровенная чушь. Устала от повестки аудитория, по соцсетям широким гребнем прошлись силовики, — перечисляет причины спада Евгений Венедиктов.

У программы есть несколько модулей, которые находят публикации с ключевыми словами по всей сети и в региональном сегменте. Это позволяет не только вести статистику публикаций, но и вычислять конкретных авторов. Обмен информацией с заинтересованными органами идет постоянно, уточнил Венедиктов.

Тенденцию снижения антироссийского контента «Известиям» подтвердили и разработчики системы интернет-разведки Avalanch. Если «Демон Лапласа» исследует только открытые группы и записи на стенах, то Avalanch «видит» и комментарии — анализ идет по 40 источникам. Данные, собранные по этой методике, свидетельствуют как минимум о двукратном снижении числа фейков.

Отличить новость от фейка можно по графическому рисунку, который они образуют на диаграмме трафика ключевых слов, рассказал «Известиям» президент консорциума «Инфорус», разработчик системы Avalanch Андрей Масалович.

— Естественная или органическая новость ведет себя, как формула ударной волны — первый взлет, потом постепенное понижение. Новость, которую искусственно разгоняют, выглядит как горизонтальное, немного приподнятое плато — значит, кто-то вкладывает туда бюджет. Грубый фейк, который был распознан целевой аудиторией, выглядит, как острый зуб: взлетел и упал. Такие фейки долго не живут. Так было с Бучей и стрельбой в киевском автосалоне, которую показала CNN. Взлет таких одиночных «зубов» позади, сейчас всё идет в естественном фоне, — сказал Андрей Масалович.

Снижению числа фейков способствует и оперативная блокировка их источников. Так, Генпрокуратура РФ в ответ на запрос «Известий» сообщила, что с конца февраля 2022 года в Роскомнадзор направлено «свыше 300 требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации (фейкам) о проведении специальной военной операции на Украине, о сути конфликта, действиях и потерях ВС РФ». В результате исполнения этих требований, Роскомнадзор удалил свыше 110 тыс. фейковых публикаций, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Создали противовес

В самом начале спецоперации на Украине программы фиксировали вал антироссийских публикаций. В противовес ему был создан ряд сообществ, которые вылавливают фейки и передают информацию в компетентные органы.

Среди таких сообществ — Информационно-координационный центр (ИКЦ). Его деятельность говорит о том, что сентенция про Большого брата, который в одиночестве свысока следит за активностью граждан в соцсетях, устарела. Теперь за всем следит целое семейство больших и маленьких «братьев» со всех уголков страны. В ИКЦ их около тысячи, и число таких добровольцев постоянно растет, рассказали «Известиям» активисты центра на условиях анонимности. Они уточнили, что костяк организации составляет около 30 человек, а скрывать свои имена их заставляет специфика работы.

Разница между такими центрами и «умными» программами в том, что последние ведут охоту за фейками автоматически, а маленькие сообщества трудятся вручную. Данные по антироссийским ресурсам собирают из открытых источников, мониторят Telegram и «ВКонтакте», начали работать по негативному контенту в Viber, заявили «Известиям» в ИКЦ. В администрацию соцсетей и мессенджеров, а также в силовые ведомства отправляют жалобы с приложением скринштов публикаций.

Сотрудники ИКЦ не скрыли от «Известий», что одним из методов работы является дезинформация украинских ботов-сборщиков о передвижении российских подразделений.

— В такие боты корректировщики целей сливают информацию о наших войсках. Мы своей командой при поддержке других дружественных каналов массово отправляем туда различный спам и дезинформацию, — приоткрыли завесу внутренней контрпропагандистской «кухни» собеседники «Известий».

Есть и другие способы деморализации противника. Так, после подтверждения сведений о распространителе фейка человеку начинают писать и звонить «с различными правильными вопросами, что очень сильно деморализует», отметили в ИКЦ.

Переломить тенденцию помогли и специально созданные для этого Telegram-каналы, которые аккумулируют фейки и опровергают их подробным разбором.

Аты, боты5 Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer

Искусство интеллекта

Резкий «фейкопад» произошел по двум причинам, и первая — это снижение финансирования, сказал «Известиям» советник руководителя фракции ЛДПР по информационной политике Андрей Свинцов.

— Еще в начале апреля финансовая поддержка «фабрик троллей» носила массовый характер. Но надежды заказчиков на скорый бунт не оправдались, и смысл тратить миллионы долларов в пустоту пропал. Деньги кончились — количество чернухи снизилось в разы. Плюс в стране достаточно быстро откорректировали законодательство — за фейки стали привлекать, и люди начали думать, — объяснил свое видение эксперт.

Напомним, что в марте Госдума приняла, а президент подписал закон, вводящий наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Появились три новые уголовные статьи и две административные. Самое суровое наказание предусматривает статья 207.3. УК РФ: если распространение ложной информации о действиях ВС РФ повлечет тяжкие последствия, наказание может составить до 15 лет тюрьмы.

Тем не менее в вопросах противодействия лжеинформации не стоит полагаться исключительно на власть, чем больше «гражданских» вовлечено в процесс, тем лучше, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Активизм тоже не панацея: обычные люди и даже эксперты — не самый эффективный способ борьбы с фейками, возразил заместитель директора Ассоциации электронных коммуникаций, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Сергей Гребенников. Проблему может решить только искусственный интеллект, считает он.

— С фейками борется весь мир, от государств до крупных корпораций, но пока получается не очень. Ставка на критическое мышление не работает — фейки создаются с такой изощренностью, что отличить их от реальных новостей почти невозможно. Любые инициативы по борьбе с противоправным контентом важны, но люди, к сожалению, чисто физически не могут обработать такое количество фейков. Плюс человек имеет право на ошибку, — рассказал «Известиям» Сергей Гребенников.

Создание и распространение фейков — сложная, заранее планируемая операция, напомнил Андрей Масалович.

— Поскольку основные цели не достигнуты, операцию сворачивают. Вторая причина — чрезвычайно топорное исполнение фейков и отказ западных СМИ от их публикаций. Третья — большинство фейков распространялись через Facebook и Instagram (оба сервиса принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской). Как только их отключили, производство потеряло смысл — россияне их просто не видят, — объяснил он.

Не делать репосты информационных публикаций из незнакомых источников, не публиковать информацию, которую невозможно проверить еще как минимум в двух источниках, получать подтверждение информации в виде фото и видеоматериалов, не вступать в сомнительную переписку и сообщества, не переводить деньги сомнительным источникам — вот перечень действий, которые помогут пользователям соцсетей не стать фигурантами административного или уголовного дела, поделились с «Известиями» эксперты упомянутых выше IT-компаний.