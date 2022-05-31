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Аты, боты: число антироссийских фейков в соцсетях уменьшилось в пять раз

Что помогло снизить объемы фальшивок о специальной военной операции на Украине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В российских соцсетях фиксируется значительное снижение числа фейков о специальной военной операции на Украине. Количество антироссийского контента в мае по сравнению с апрелем уменьшилось в пять раз, сообщили «Известиям» в Центре исследований легитимности и политического протеста по итогам мониторинга блогосферы. Тенденция объясняется моральной усталостью аудитории, снижением финансирования «фабрик троллей», стремительным изменением законодательства и усилением контроля со стороны силовиков, отмечают эксперты.

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У авторов антироссийских фейков закончился «творческий потенциал», заявил «Известиям» руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов. Автоматизированная система круглосуточного мониторинга социальных сетей «Демон Лапласа» зафиксировала пятикратное снижение количества фейков в российском сегменте интернета — в том числе в «Одноклассниках», Telegram и «ВКонтакте».

К концу мая динамика использования негативно окрашенных ключевых слов и фраз упала до несущественных значений, хотя на пике — в начале апреля — мониторинг фиксировал в среднем 2–3 тыс. упоминаний в сутки, следует из данных мониторинга.

— Так, например, если в начале апреля на стенах открытых сообществ и пользователей «ВКонтакте» слово «оккупанты» упоминалось в 2,5 тыс. публикациях за сутки, то сегодня — в 100–500. Слово «мародеры» и другие ключевые фразы показывают аналогичную тенденцию и фактически идентичные цифры. Это говорит о том, что распространение фейков идет из одних и тех же источников. А также о том, что российские системы мониторинга, Генпрокуратура, Центр Э МВД, соцсети и их аудитория смогли переломить сложившуюся первоначально ситуацию в вопросе противодействия антироссийской пропаганде, — считает Евгений Венедиктов.

Аты, боты
военнослужащий
Фото: РИА Новости

Эта статистика коррелируется с заявлением Минобороны РФ об уничтожении центров информационных атак. Дала результаты и работа по борьбе с антироссийской пропагандой внутри страны, добавил он.

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— В итоге инфоповоды стали мельче, качество фейков резко упало. Если раньше это были масштабные акции, то сейчас — откровенная чушь. Устала от повестки аудитория, по соцсетям широким гребнем прошлись силовики, — перечисляет причины спада Евгений Венедиктов.

У программы есть несколько модулей, которые находят публикации с ключевыми словами по всей сети и в региональном сегменте. Это позволяет не только вести статистику публикаций, но и вычислять конкретных авторов. Обмен информацией с заинтересованными органами идет постоянно, уточнил Венедиктов.

Тенденцию снижения антироссийского контента «Известиям» подтвердили и разработчики системы интернет-разведки Avalanch. Если «Демон Лапласа» исследует только открытые группы и записи на стенах, то Avalanch «видит» и комментарии — анализ идет по 40 источникам. Данные, собранные по этой методике, свидетельствуют как минимум о двукратном снижении числа фейков.

Отличить новость от фейка можно по графическому рисунку, который они образуют на диаграмме трафика ключевых слов, рассказал «Известиям» президент консорциума «Инфорус», разработчик системы Avalanch Андрей Масалович.

Аты, боты
боты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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— Естественная или органическая новость ведет себя, как формула ударной волны — первый взлет, потом постепенное понижение. Новость, которую искусственно разгоняют, выглядит как горизонтальное, немного приподнятое плато — значит, кто-то вкладывает туда бюджет. Грубый фейк, который был распознан целевой аудиторией, выглядит, как острый зуб: взлетел и упал. Такие фейки долго не живут. Так было с Бучей и стрельбой в киевском автосалоне, которую показала CNN. Взлет таких одиночных «зубов» позади, сейчас всё идет в естественном фоне, — сказал Андрей Масалович.

Снижению числа фейков способствует и оперативная блокировка их источников. Так, Генпрокуратура РФ в ответ на запрос «Известий» сообщила, что с конца февраля 2022 года в Роскомнадзор направлено «свыше 300 требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации (фейкам) о проведении специальной военной операции на Украине, о сути конфликта, действиях и потерях ВС РФ». В результате исполнения этих требований, Роскомнадзор удалил свыше 110 тыс. фейковых публикаций, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Создали противовес

В самом начале спецоперации на Украине программы фиксировали вал антироссийских публикаций. В противовес ему был создан ряд сообществ, которые вылавливают фейки и передают информацию в компетентные органы.

Среди таких сообществ — Информационно-координационный центр (ИКЦ). Его деятельность говорит о том, что сентенция про Большого брата, который в одиночестве свысока следит за активностью граждан в соцсетях, устарела. Теперь за всем следит целое семейство больших и маленьких «братьев» со всех уголков страны. В ИКЦ их около тысячи, и число таких добровольцев постоянно растет, рассказали «Известиям» активисты центра на условиях анонимности. Они уточнили, что костяк организации составляет около 30 человек, а скрывать свои имена их заставляет специфика работы.

Аты, боты
ИКЦ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Разница между такими центрами и «умными» программами в том, что последние ведут охоту за фейками автоматически, а маленькие сообщества трудятся вручную. Данные по антироссийским ресурсам собирают из открытых источников, мониторят Telegram и «ВКонтакте», начали работать по негативному контенту в Viber, заявили «Известиям» в ИКЦ. В администрацию соцсетей и мессенджеров, а также в силовые ведомства отправляют жалобы с приложением скринштов публикаций.

Сотрудники ИКЦ не скрыли от «Известий», что одним из методов работы является дезинформация украинских ботов-сборщиков о передвижении российских подразделений.

— В такие боты корректировщики целей сливают информацию о наших войсках. Мы своей командой при поддержке других дружественных каналов массово отправляем туда различный спам и дезинформацию, — приоткрыли завесу внутренней контрпропагандистской «кухни» собеседники «Известий».

Есть и другие способы деморализации противника. Так, после подтверждения сведений о распространителе фейка человеку начинают писать и звонить «с различными правильными вопросами, что очень сильно деморализует», отметили в ИКЦ.

Переломить тенденцию помогли и специально созданные для этого Telegram-каналы, которые аккумулируют фейки и опровергают их подробным разбором.

Аты, боты5
телеграм
Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer

Искусство интеллекта

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Резкий «фейкопад» произошел по двум причинам, и первая — это снижение финансирования, сказал «Известиям» советник руководителя фракции ЛДПР по информационной политике Андрей Свинцов.

— Еще в начале апреля финансовая поддержка «фабрик троллей» носила массовый характер. Но надежды заказчиков на скорый бунт не оправдались, и смысл тратить миллионы долларов в пустоту пропал. Деньги кончились — количество чернухи снизилось в разы. Плюс в стране достаточно быстро откорректировали законодательство — за фейки стали привлекать, и люди начали думать, — объяснил свое видение эксперт.

Напомним, что в марте Госдума приняла, а президент подписал закон, вводящий наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Появились три новые уголовные статьи и две административные. Самое суровое наказание предусматривает статья 207.3. УК РФ: если распространение ложной информации о действиях ВС РФ повлечет тяжкие последствия, наказание может составить до 15 лет тюрьмы.

Тем не менее в вопросах противодействия лжеинформации не стоит полагаться исключительно на власть, чем больше «гражданских» вовлечено в процесс, тем лучше, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Аты, боты4
правонарушение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Активизм тоже не панацея: обычные люди и даже эксперты — не самый эффективный способ борьбы с фейками, возразил заместитель директора Ассоциации электронных коммуникаций, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Сергей Гребенников. Проблему может решить только искусственный интеллект, считает он.

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— С фейками борется весь мир, от государств до крупных корпораций, но пока получается не очень. Ставка на критическое мышление не работает — фейки создаются с такой изощренностью, что отличить их от реальных новостей почти невозможно. Любые инициативы по борьбе с противоправным контентом важны, но люди, к сожалению, чисто физически не могут обработать такое количество фейков. Плюс человек имеет право на ошибку, — рассказал «Известиям» Сергей Гребенников.

Создание и распространение фейков — сложная, заранее планируемая операция, напомнил Андрей Масалович.

— Поскольку основные цели не достигнуты, операцию сворачивают. Вторая причина — чрезвычайно топорное исполнение фейков и отказ западных СМИ от их публикаций. Третья — большинство фейков распространялись через Facebook и Instagram (оба сервиса принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской). Как только их отключили, производство потеряло смысл — россияне их просто не видят, — объяснил он.

Не делать репосты информационных публикаций из незнакомых источников, не публиковать информацию, которую невозможно проверить еще как минимум в двух источниках, получать подтверждение информации в виде фото и видеоматериалов, не вступать в сомнительную переписку и сообщества, не переводить деньги сомнительным источникам — вот перечень действий, которые помогут пользователям соцсетей не стать фигурантами административного или уголовного дела, поделились с «Известиями» эксперты упомянутых выше IT-компаний.

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