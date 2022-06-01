В Кремле прокомментировали предложение Турции организовать встречу РФ и Украины

По предложенной турецкой стороной встрече РФ, Украины и ООН в настоящее время нет четкого понимания, сообщил 1 июня представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что позиция президента РФ Владимира Путина по встрече с украинским лидером хорошо известна.

«Априори такой встречи никто не исключает и никогда не исключал. Но она должна быть подготовлена. И если Путин и Зеленский будут встречаться, то только для того, чтобы финализировать некий документ», — сказал он.

Песков напомнил, что «работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась».

Кроме того, представитель Кремля уточнил, что дата визита Путина в Турцию еще не определена, она будет согласована по дипломатическим каналам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 мая в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил организовать встречу между Украиной, Россией и ООН в Стамбуле. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский сообщил турецкому коллеге о желании провести встречу с российским лидером.

Замглавы МИД России Андрей Руденко 17 мая заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что стороны могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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