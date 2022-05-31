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Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

В МИД Турции сообщили о желании Зеленского встретиться с Путиным
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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал он.

Накануне Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Зеленским заявил, что Анкара готова продолжать оказывать необходимую поддержку, включая посреднические усилия, для продолжения переговоров между РФ и Украиной. Кроме того, президент Турции выразил обеспокоенность безопасностью судоходства в Черном и Азовском морях, считая, что этот вопрос также необходимо урегулировать.

В телефонном разговоре с Путиным, состоявшемся в тот же день, Эрдоган предложил организовать встречу между Украиной, Россией и ООН в Стамбуле.

Турция уже неоднократно пыталась способствовать ходу российско-украинских переговоров. Прежде Эрдоган выражал надежду, что конфликт вокруг Украины закончится примирением сторон как можно скорее, но пока, по его словам, ситуация ухудшается с каждым днем.

Ранее, 17 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию». При этом российская сторона подчеркивала готовность вести диалог с Украиной, если та решит вернуться за стол переговоров.

В Киеве в свою очередь также признали, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

С начала спецоперации по защите Донбасса стороны провели четыре очные встречи. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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