Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство РФ расторгло меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры
Общество
В Крыму задержали украинца за участие в деятельности незаконного формирования
Общество
Путин утвердил упрощенный прием в гражданство РФ детей-сирот Донбасса и Украины
Мир
Артиллерийские катера РФ приступили к обходу акватории порта «Азовстали»
Экономика
В Британии заявили о победе России в битве за контроль над пшеницей
Мир
Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину
Мир
США не будут поставлять Украине способное бить по территории РФ оружие
Мир
Орбан заявил об отсутствии договоренности по нефтяному эмбарго против РФ
Происшествия
Любовь Успенская избила соседскую собаку и обругала хозяйку
Мир
Силы ДНР практически выбили ВСУ из Северодонецка
Мир
Порошенко с третьего раза смог покинуть Украину

Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях

Путин заявил Эрдогану о готовности России содействовать транзиту грузов в Черном море
0
Фото: TAСС/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган обсудили 30 мая в ходе телефонных переговоров ситуацию на Украине и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях.

Зернышко к зернышку: мировая «пшеничная война» набирает обороты
Ключевые поставщики отказываются от экспорта, а ООН предрекает массовый голод

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях. Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечалось, что ввиду возникшего из-за политики Запада продовольственного кризиса в мире, Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений.

Также главы двух государств обменялись мнениями касательно двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере. Путин и Эрдоган отметили существенный рост взаимного товарооборота.

«В контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах», — добавили в пресс-службе Кремля.

19 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что в Черном море по-прежнему сохраняется опасность сорванных с якоря украинских дрейфующих мин, которые ВМС Украины установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

По словам Небензи, Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасного гражданского судоходства в Черном и Азовском морях, в отличие от Украины.

15 мая страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на Россию ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна с этими обвинениями. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, заявил, что это именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна. В МИД РФ указали на то, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022