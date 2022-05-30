Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях

Президент России Владимир Путин и глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган обсудили 30 мая в ходе телефонных переговоров ситуацию на Украине и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях.

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях. Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечалось, что ввиду возникшего из-за политики Запада продовольственного кризиса в мире, Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений.

Также главы двух государств обменялись мнениями касательно двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере. Путин и Эрдоган отметили существенный рост взаимного товарооборота.

«В контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах», — добавили в пресс-службе Кремля.

19 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что в Черном море по-прежнему сохраняется опасность сорванных с якоря украинских дрейфующих мин, которые ВМС Украины установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

По словам Небензи, Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасного гражданского судоходства в Черном и Азовском морях, в отличие от Украины.

15 мая страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на Россию ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна с этими обвинениями. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, заявил, что это именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна. В МИД РФ указали на то, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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