Небензя указал на уклонение Киева от сотрудничества по выходу судов из Черного моря

Украина всячески уклоняется от сотрудничества по безопасному выходу судов из Черного моря. Об этом 19 мая заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Вооруженные силы России ежедневно открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориальных вод Украины. Киев же всячески уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств-судовладельцев в решении вопроса безопасного выхода заблокированных судов в район сбора», — заявил Небензя.

Он напомнил о том, что в Черном море по-прежнему сохраняется опасность сорванных с якоря украинских дрейфующих мин, которые ВМС Украины установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

«Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасного гражданского судоходства в Черном и Азовском морях. Эту информацию мы каждый день доводим, в том числе до руководства ООН. Украина же, как вы видите, таких усилий не предпринимает. Понятно, что без решения этого вопроса говорить о возможности вывоза украинского зерна морем не приходится», — заключил Небензя.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, несмотря на то что Москва заявляла, что порты заблокированы Украиной. По словам высокопоставленного сотрудника ООН, продолжение блокировки портов станет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

Кроме того, 30 апреля Лавров заявил, что украинские войска создали угрозу для судоходства в Черном море, в акватории дрейфуют мины. Он рассказал, что взрывные устройства открепляются от якорных тросов и дрейфуют в открытое море.

До этого, 29 марта, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, это может повлиять на международное судоходство. Он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и Украины.

19 марта в ФСБ России сообщили, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Так, в Турции уже несколько раз находили мины — возле острова Кефкен и в Босфорском проливе. Их успешно нейтрализовали.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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