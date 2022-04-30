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Лавров рассказал об угрозе судоходству в Черном море из-за мин ВСУ

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Украинские войска создали угрозу для судоходства в Черном море, в акватории дрейфуют мины. Об этом 29 апреля рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

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По словам главы МИД, установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу портовой инфраструктуры причерноморских стран.

«Украинская сторона продолжает блокировать иностранные корабли, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. Более того, подразделениями Военно-морских сил Украины были установлены мины на побережье, в акваториях портов и территориальных водах», — отметил дипломат.

Он уточнил, что взрывные устройства открепляются от якорных тросов и дрейфуют в открытое море.

Ранее, 16 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. В частности, ВС РФ ежедневно с 08:00 мск до 19:00 мск открывают морской гумкоридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морские мили.

13 апреля министерство национальной обороны Турции заявило о повышении уровня готовности саперных подразделений и других служб из-за угрозы дрейфующих мин в Черном море.

До этого, 6 апреля, в Турции нейтрализовали обнаруженную ранее в тот день дрейфующую мину.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и с Украины.

19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря.

Мины были установлены после объявления РФ о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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