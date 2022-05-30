Турция выразила готовность содействовать переговорам РФ и Украины

Анкара готова оказывать необходимую поддержку, включая посреднические усилия, для продолжения переговоров между РФ и Украиной. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В ходе диалога президент Эрдоган заявил, что Турция в целом приложила всевозможные усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией, пишет издание Anadolu.

Эрдоган также добавил, что страна придает особое значение созданию безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины морским путем.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию на Украине и в Донбассе и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях. Российский лидер отметил готовность РФ содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами.

Эрдоган в свою очередь заявил о готовности Анкары организовать встречу между Украиной, Россией и ООН в Стамбуле. Турция неоднократно пыталась способствовать ходу российско-украинских переговоров. Прежде Эрдоган выражал надежду, что конфликт вокруг Украины закончится примирением сторон как можно скорее, но пока, по его словам, ситуация ухудшается с каждым днем.

23 мая Эрдоган отметил, что Анкара не намерена принимать участие «в шоу» по Украине. По его словам, Турция приложила искренние усилия для прекращения огня и установления мира, поддерживая при этом политические и гуманитарные отношения с Россией.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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