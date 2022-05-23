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Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу» по ситуации с Украиной
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Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу» по ситуации с Украиной

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Фото: REUTERS/Presidential Press Office
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Анкара не намерена принимать участие «в шоу» по Украине. Об этом 23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил по итогам заседания кабинета министров.

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«Ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — сказал он.

При этом он отметил, что турецкая сторона оказала конкретную поддержку Украине, когда высказала свою позицию относительно суверенитета. Кроме того, по его словам, Анкара приложила самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира, поддерживая при этом политические и гуманитарные отношения с Россией.

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21 мая бывший советник Госдепартамента США при администрациях президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы Дэвид Филлипс в статье для журнала The National Interest выразил мнение, что Турция подорвала трансатлантическое единство в стремлении наказать Россию за начало спецоперации по защите Донбасса.

Он напомнил, что Анкара не присоединилась к антироссийским санкциям. По его мнению, турецкий лидер играет на обеих сторонах, чтобы «усилить свою региональную мощь и получить экономические выгоды». Кроме того, Турция отказывается присоединиться к членам НАТО, которые отправляют Киеву военную технику.

Ранее турецкая сторона выступала с предложениями по урегулированию ситуации в Донбассе. Так Стамбул стал одним из мест, где прошли российско-украинские переговоры.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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