Эрдоган предложил организовать переговоры РФ, Украины и ООН в Стамбуле

Анкара готова организовать встречу между Украиной, Россией и ООН в Стамбуле. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Эрдоган выразил готовность организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций и принять участие в возможном механизме наблюдения, если обе стороны достигнут принципиального соглашения», — сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Турция неоднократно пыталась способствовать ходу российско-украинских переговоров. Прежде Эрдоган выражал надежду, что конфликт на Украине закончится примирением сторон как можно скорее, но пока, по его словам, ситуация ухудшается с каждым днем.

Ранее, 17 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию». При этом российская сторона подчеркивала готовность вести диалог с Украиной, если та решит вернуться за стол переговоров.

В Киеве в свою очередь в мае выразили нежелание идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не признает изменения границ, происходящего в ходе спецоперации. Кулеба также признал, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

С начала спецоперации по защите Донбасса стороны провели четыре очные встречи. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».