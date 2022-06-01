«Нашим ребятам придется осваивать русскую историю практически с нуля»

В одном из наиболее пострадавших в ходе боевых действий городов Донбасса — Волновахе — в апреле начала работать школа, в мае — детский сад. Первые и самые важные «очажки мирной жизни», как называют их педагоги. В школе занимается 1017 детей, в садике — 42. В них созданы сводные классы и группы из тех, кто остался. Долгожданный учебный и воспитательный процесс в последнее время, вроде бы, наладился. Однако после минометных обстрелов города 22 и 25 мая со стороны ВСУ, в ходе которых погибли и получили ранения жители (прямо по соседству с школой), взрослые боятся выпускать детей из дома, уверенности в безопасности пока нет. Специальный корреспондент «Известий» накануне 1 июня побывал в Волновахе, и узнал, как живет залечивающий раны город, и что значит здесь «защита детей».

Школа №5 и «Теремок»

В последний понедельник мая на центральной площади Волновахи на большом экране, доставленном отрядом МЧС из подмосковного Ногинска, транслируют новости и мультики. Детворы на площади — несколько десятков человек. Вокруг чернеют сожженные дома, ревут военные «КамАЗы», ходят люди с оружием, гудит небольшой рынок . Во время трансляции новостей дети бегают и катаются на самокатах, во время показа мультиков — как один усаживаются, кто где может, и замирают в предвкушении чуда.

До февраля в Волновахе работало шесть детских садов и семь школ. Сейчас введены в эксплуатацию школа №5 и детский сад «Теремок». Оба учреждения не критично пострадали от обстрелов, произведен их косметический ремонт, во дворах расчищены завалы , устранены повреждения стен, крыш, оконных проемов, проведено электричество.

— В «Теремке» когда-то у нас занималось 250 ребятишек, в 12 группах, — рассказывает «Известиям» заведующая сектором образования местной администрации Людмила Кушнир. — Сейчас сформированы три группы. Недавно мы провели примерный подсчет числа оставшихся в городе малышей до шести лет, и получилось около 300. В ближайшие месяц-два планируем также открыть восстановленные детские сады «Звездочка» и «Чебурашка».

Нашим ребятам Спортивная площадка детского сада «Теремок» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Стены школы №5 остались почти невредимы (исключения — спортзал и несколько классов). Часть окон, правда, пока без стекол, занавешены целлофаном и географическими картами. Во время боевых действий в подвале школы прятались 76 человек. Там же — в убежище — удалось уберечь от снарядов и разграбления оргтехнику, благодаря которой сегодня стало возможным возобновление учебного дистанционного процесса.

До недавнего времени (до последних обстрелов) обучение проходило очно, дети приходили в классы, урок длился 25 минут. После 22 мая из-за опасности пришлось перейти на удаленный режим. Часть учеников, у кого уже есть местные SIM-карты, занимается онлайн . Остальные приходят в школу, записывают домашние задания, вывешенные на таблице в холле, и складывают выполненные работы на тетрадных листках с специально установленную коробочку на входе. И, по желанию, консультируются с учителями — педагоги весь день на рабочих местах.

Новая страница

В апреле, с возобновлением занятий, открылась новая страница в учебном процессе на всех освобожденных территориях Донбасса — по российской образовательной программе. В частности, начинается полноценное изучение русского языка и литературы, на которые прежде почти не выделялось времени.

— Русский язык при Украине не рекомендовалось преподавать в школах. Но наш директор не боялся, дети два часа в неделю изучали этот предмет , — делится замдиректора по учебной работе Елена Жданова. — Русская литература шла в рамках «всесвiтней», то есть, всемирной, и сводилась только к именам нескольких классиков.

Аналогичная ситуация была и с русской историей.

— В рамках общемирового курса ей уделялось всего два-три параграфа, наравне, например, с Германией, Бельгией, Англией , — рассказывает учительница истории Виолетта Саватеева. — Сегодня нашим ребятам придется осваивать ее практически с нуля.

Нашим ребятам У стен школы №5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

По словам учителей, детям пока непросто входить в рабочий процесс. Многие еще психологически не восстановились — слишком быстро события сменяют друг друга. Дети сидят за партами с перепуганными глазами, напряжены, нет сосредоточенности. Сказывается и то, что кто-то из одной школы, кто-то из другой, кто-то из третьей, и все только приглядываются друг к другу.

При этом, большинство и правда стремятся на занятия.

— Они приходят сюда и окунаются в прежнюю атмосферу стабильности и покоя, это как терапия , — объясняет Виолетта Саватеева. — Жизнь тут кипит. Нужно что-то делать, не сидеть на месте. И звонок, как и раньше, звенит.

«Увидеть друзей»

12-летняя Элина Саватеева — дочь Виолетты Валерьевны. Из ее 7 "А" класса осталось всего пять человек, остальные уехали .

Тяжелое время боев она провела, как и многие, в подвале, — с мамой, папой, дедушкой и старшим братом.

— То, что родные были рядом, не давало унывать, — рассказывает подросток. — Мы постоянно играли с братом в настольные игры, которых у нас был большой запас, например, в мою любимую — «Страшные сказки», где действующие лица могут наделяться различными волшебными способностями. Это отвлекало от происходящего…

— А какой волшебной способностью хотелось бы обладать тебе? — интересуюсь.

— Наверное, летать! — отвечает собеседница. — Люблю высоту. И чувства полета.

— Приходилось испытывать?

— Да, в экстрим-парке в Мариуполе, в прошлом году, куда мы ездили на день рождения подруги. Это было незабываемо!

— Наверное, главный экстрим, да и «страшные сказки» были, пока сидели в подвале? — не могу не задать серьезный вопрос.

Нашим ребятам Семиклассница Элина Саватева в стенах родной школы, главная мечта - полет! Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Хм, да, соглашусь, — говорит школьница. — Особенно, когда родители выбегали наружу — в квартиру, чтобы взять что-то из вещей и продовольствия.

Про друзей Элина рассказывает, что уже завела новых, но старых очень не хватает:

— Привыкаешь к людям. Думаешь — навсегда вместе. А тут — вас разделяют…

— Какой бы подарок хотела получить на 1 июня? — спрашиваю.

— Увидеть друзей!

Четверо малышей

В детском саду «Теремок» вставлены пластиковые окна, во дворе строители зарыли три огромные воронки. Часть площадок открыта, часть пока остается перегорожена лентами (уборка продолжается).

Практически все ценные вещи из «Теремка» во время и после боев утащили мародеры — ТВ-экраны, холодильники, пылесосы, стиральные машины, 150 детских матрасов, и даже два пианино. Музыкальных уроков для детей пока не ведется (да и педагога не получается найти).

В младшей группе — она называется «Цыпленок» — в день нашего приезда находилось всего четыре малыша: три девочки и один мальчик.

— Еще недавно приходило больше, семь-восемь, — рассказывает воспитатель группы Евгения Мороз. — После обстрелов, конечно, стало меньше.

В игровой комнате на полу расстелен коврик с изображениями животных — зебры, слона, обезьяны, черепахи, жираф. На полке — книги, мозаики, игрушки. В углу стоит вигвам.

Прогулки отменили — опасно. Телевизора для показа мультиков нет. Тем не менее, по словам воспитателей, скучать не приходится — читают вместе книги, играют в ролевые игры.

Нашим ребятам Воспитательница Евгения Мороз и четверо малышей младшей группы детского сада «Теремок» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— До февраля у меня средняя группа была. А сейчас из прежнего состава в ней осталась только одна девочка — Таня, — рассказывает Евгения Мороз. — Она теперь когда меня видит, то бежит, обнимает, и говорит: «Почему вы не с нами?»

И добавляет:

— Мы стараемся окружить заботой и лаской наших малышей, а они дарят нам в ответ свое тепло. Мне предлагали месяц назад другую работу. Но я отказалась, — приходишь сюда, начинаешь играть с детьми и обо всех проблемах забываешь.

На 1 июня, по словам воспитателя, они приготовят для детей небольшой праздник — украсят зал шарами. Раздадут каждому мыльные пузыри. Покажут представление. А к обычному обеду добавят угощение — печенье и сок.

Сергей Прудников, Волноваха