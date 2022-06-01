Байден объявил о выделении Киеву нового пакета помощи и РСЗО Himars

Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars. Об этом 1 июня сообщил президент США Джо Байден.

«Сегодня я объявляю о новом значительном пакете помощи в области безопасности для оказания своевременной и критически важной помощи украинским военным. Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе Himars с боеприпасами», — приводит его слова Белый дом.

Американский лидер отметил, что США продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Ранее в этот день высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО Himars против целей, находящихся на территории России. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских Himars всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией. Так, Соединенные Штаты не считают Крым субъектом Российской Федерации и не признают независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Поэтому работа систем по целям в Донбассе с официальной точки зрения Вашингтона вполне может считаться допустимой, отметил Кортунов.

О том, что США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на $700 млн стало известно 31 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Страны Запада отправляют украинской стороне оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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