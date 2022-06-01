Эксперт предупредил о рисках из-за поставок Украине американских РСЗО HIMARS

Несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории России, поставки Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS всё же повышают риски дальнейшей эскалации. Об этом в среду, 1 июня, рассказал «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Это серьезное решение. И что бы ни говорили в Вашингтоне, риски эскалации растут: любая технически продвинутая система, имеющая значительный радиус действия, объективно повышает возможность эскалации. Надо еще учитывать, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией», — отметил он.

Как напомнил эксперт, Соединенные Штаты не считают Крым субъектом РФ, а также не признают независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответственно, работа систем по целям в Донбассе с официальной точки зрения Вашингтона вполне может считаться допустимой, указал Кортунов.

«Здесь есть много нюансов, которые остаются за скобками американского решения. Похвально, что США декларируют свое желание не распространять конфликт на территорию РФ. Само по себе это хорошо. Но вопрос в том, как проконтролировать неиспользование этих средств против целей на российской территории», — заключил эксперт.

Ранее в этот день высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО HIMARS против целей, находящихся на территории России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, указал на то, что возможные поставки Украине западных реактивных систем залпового огня создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Он также подчеркнул, что Киев уже переходит все рамки приличия в своих требованиях поставок оружия с Запада.

31 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву РСЗО с управляемыми ракетами дальностью более 60 км. Таким образом американские ракеты смогут удвоить дальность удара вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако боеприпасы, которые позволили бы вести огонь на дальность почти в 500 км и бить вглубь РФ, Белый дом якобы поставлять не планирует.

После этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности. Также во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщала, что Белый дом будет поставлять Украине всё необходимое вооружение для защиты в рамках ее границ, но не за ее пределами.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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