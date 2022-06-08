Британия пообещала Украине поставить ракеты Brimstone

Правительство Великобритании пообещало Украине поставить высокотехнологичные ракеты Brimstone для деблокирования украинских портов. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Британские власти надеются, что поставки противокорабельных средств поспособствуют разрешению ситуации с вывозом украинского зерна.

Ранее, 7 июня, украинский посол в Анкаре Василий Боднар назвал условия для возобновления морских перевозок агропродукции. По его словам, Украина хочет получить «вооружения для защиты от угроз с моря» и участие военно-морских сил третьих стран.

Накануне британский министр обороны Бен Уоллес объявил о том, что Великобритания отправит Украине РСЗО M270. Помимо этого, Соединенное Королевство намерено поставить Украине управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих РСЗО, говорится в релизе британского минобороны.

До этого, 31 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца, от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов.

25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса.

До этого, 24 мая, Великобритания заявила о том, что власти проходят процесс согласования со своими союзниками возможного плана отправки военных кораблей в черноморский порт Одессы. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту судам, которые занимаются экспортом украинского зерна.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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