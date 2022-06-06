Великобритания обучит ВСУ использованию РСЗО M270

Великобритания обучит военнослужащих украинской армии использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270, которые ей и поставит. Об этом 6 июня сообщили в минобороны Соединенного Королевства.

«Украинские военные будут обучены использованию этой системы в Великобритании, чтобы максимально повысить их эффективность», — говорится в сообщении.

M270 способны поражать цели на расстоянии до 80 км. О том, что Лондон поставит Киеву такую модель РСЗО, стало известно ранее, в понедельник.

РСЗО обещали поставить Украине и в США. В начале июня американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. По его словам, США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, комментируя решение США, что российскими войсками были выведены из строя десятки единиц военной техники иностранного производства. Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают иностранное вооружение как орехи».

2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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