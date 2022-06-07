Британия выступила против высшей меры наказания для своих наемников

Лондон будет обжаловать решение суда в Донецкой Народной Республики (ДНР), если британским наемникам будет вынесен смертный приговор. Об этом во вторник, 7 июня, заявил вице-премьер Великобритании и глава министерства юстиции королевства Доминик Рааб.

«Мы гарантируем, что подадим все жалобы. Я знаю, что МИД Великобритании проследит за тем, чтобы эти заявления были непременно поданы», — подчеркнул он в разговоре с LBS.

Как отметил заместитель премьер-министра, Соединенное королевство ожидает, что в отношении его подданных будут соблюдаться нормы международного гуманитарного права.

Ранее в этот день в Донецке начался судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых — граждане Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

В соответствии с законодательством республики, за указанные правонарушения может быть назначена высшая мера наказания — смертная казнь.

5 июня Генпрокуратура ДНР заявила, что завершила расследование и передала в суд дело гражданина Великобритании Эйдена Аслина. Уточнялось, что он принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на стороне Киева.

Ранее, 20 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию отнестись к пленным с милосердием. По его словам, Пиннер и Аслин были военнослужащими Вооруженных сил Украины, а не наемниками. Кроме того, глава правительства заявил, что власти Соединенного королевства выступают против того, чтобы британцы участвовали в боевых действиях на Украине.

В Следственном комитете России уточняли, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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