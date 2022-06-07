В Донецке начался суд над иностранными наемниками с «Азовстали»

В Донецке 7 июня начался судебный процесс над иностранными наемниками с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Перед судьей предстали граждане Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл, а также марокканец Брагим Саадун. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Отмечается, что подсудимым грозит смертная казнь.

5 июня Генпрокуратура ДНР заявила, что завершила расследование и передала в суд дело гражданина Великобритании Эйдена Аслина. Уточнялось, что он принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на стороне Киева.

Ранее, 20 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию отнестись к пленным с милосердием. По его словам, Пиннер и Аслин были военнослужащими Вооруженных сил Украины, а не наемниками. Кроме того, глава правительства заявил, что власти Соединенного Королевства выступают против того, чтобы британцы участвовали в боевых действиях на Украине.

В Следственном комитете России уточняли, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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