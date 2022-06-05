В ДНР завершили расследование против британского наемника

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) завершила расследование и передала в суд дело гражданина Великобритании Эйдена Аслина. Об этом сообщили в воскресенье, 5 июня, в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что гражданин Великобритании принимал участие в боевых действиях на Украине и в Донбассе в качестве наемника на стороне Киева.

«Следственным управлением окончено расследование уголовного дела в отношении иностранного наемника — гражданина Великобритании Эйдена Дэниела Джона Марка Аслина», — сообщили в Генпрокуратуре.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время состоится первое судебное заседание.

Также подчеркивается, что с учетом военного времени мужчине может грозить исключительная мера наказания — смертная казнь.

Как рассказал 28-летний Эйден Аслин, он сдался в плен в Мариуполе в середине апреля. В 2018 году, влюбившись в женщину из Николаева, он переехал на Украину.

Ранее, 18 апреля, двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании — Шон Пиннер и Эйден Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

Аслин сказал тогда, что если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он поступил правильно и «вернул Виктора его семье, а нас — нашим семьям».

В тот же день и Медведчук публично обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на военнослужащих и мариупольцев.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, разместивший в соцсетях фотографию похожего на политика мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ. Комментируя это предложение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что украинский политик никогда не имел закулисных отношений с РФ.