Украинские войска подвергли минометному обстрелу поселок Байрак в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок.
Вооруженные силы Украины второй раз за утро обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Порядка 10,6 тысячи случаев пересечения границы со стороны Украины зафиксировано в Молдавии за сутки, сообщается на официальном сайте пограничной службы республики.
Более 15 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.
Украинские войска утром обстреляли поселок Еленовка снарядами калибром 122 миллиметра и выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Гольмовский, заявило представительство ДНР в СЦКК.
Десять мирных жителей погибли, еще 17 ранены в ДНР за минувшие сутки в результате украинских обстрелов, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования близким погибшего генерал-лейтенанта Романа Кутузова, заявив, что тот «личным примером показывал, как служить Родине».
Власти Запорожской области планируют в сроки до двух-трех недель возобновить работу промышленных предприятий в регионе, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Телевещание восстановлено на основе российского мультиплекса, доступны 30 каналов и радиостанций, возобновляется печать местных газет ограниченным тиражом.
Городская застройка Северодонецка очищена от украинских силовиков, бои идут на окраинах города, заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.
- Они выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на «Азот», - сообщил Мирошник.
Криминальные авторитеты, поддерживающие режим президента Украины Владимира Зеленского, тесно связаны с украинскими властями, борьба с ними ускорит освобождение территорий, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что Украине для получения шанса нанести «поражение» российским силам нужно по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня – больше, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.
Вооруженные силы Украины обстреляли рано утром из «Градов» Макеевку и Ясиноватую в ДНР, выпустив в общей сложности 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Студенты в Запорожской области переведены на бюджетную форму получения образования и смогут продолжать обучение бесплатно, штат преподавательских кадров сохранен, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ.
Рим, Париж и Берлин высказались против передачи Крыма под контроль Киева в рамках урегулирования ситуации на Украине.
В новом соглашении с Украиной, если Киев всё-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом, рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в России.
Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал уникальные кадры с коптера, на которых российские военные уничтожают расчет минометов украинских националистов.
Число погибших мирных жителей ДНР из-за обстрелов 6 июня со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до семи, ранены 16 человек, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Китай может оставить США без военной техники. КНР поставляет американцам 17 редкоземельных минералов.
Националисты в центре Донецка обстреляли водоканал
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Пушилин заявил о применении ВСУ американского оружия для обстрелов ДНР.
«Американское вооружение, в частности (гаубицы. — Ред.) М777, уже используется», — заявил глава республики.