Украинские войска подвергли минометному обстрелу поселок Байрак в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок.











Вооруженные силы Украины второй раз за утро обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве республики в СЦКК.