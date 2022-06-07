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Северодонецк зачищен от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 7 июня

Репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Спецоперация России на Украине по защите Донбасса идет четвертый месяц. За этот период союзные силы освободили крупные и сотни мелких населенных пунктов. Уничтожается иностранное вооружение, присланное в Киев, и живая сила националистов. ВСУ в последние дни интенсивно бьют из артиллерии по Донецку. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что огонь ведется по жилому фонду, возле которого нет военных объектов. Брифинг Минобороны России, карта боевых действий, главные новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в онлайн-трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:32
Украинские войска подвергли минометному обстрелу поселок Байрак в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:28
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок.
Сегодня, 09:26
Вооруженные силы Украины второй раз за утро обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Сегодня, 09:23
Порядка 10,6 тысячи случаев пересечения границы со стороны Украины зафиксировано в Молдавии за сутки, сообщается на официальном сайте пограничной службы республики.
Сегодня, 09:05
Более 15 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.
Сегодня, 08:51
Украинские войска утром обстреляли поселок Еленовка снарядами калибром 122 миллиметра и выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Гольмовский, заявило представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 08:49
Десять мирных жителей погибли, еще 17 ранены в ДНР за минувшие сутки в результате украинских обстрелов, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.
Сегодня, 08:44
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования близким погибшего генерал-лейтенанта Романа Кутузова, заявив, что тот «личным примером показывал, как служить Родине».
Сегодня, 08:43
Власти Запорожской области планируют в сроки до двух-трех недель возобновить работу промышленных предприятий в регионе, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Телевещание восстановлено на основе российского мультиплекса, доступны 30 каналов и радиостанций, возобновляется печать местных газет ограниченным тиражом.
Сегодня, 08:31
Городская застройка Северодонецка очищена от украинских силовиков, бои идут на окраинах города, заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник. - Они выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на «Азот», - сообщил Мирошник.
Сегодня, 08:30
Криминальные авторитеты, поддерживающие режим президента Украины Владимира Зеленского, тесно связаны с украинскими властями, борьба с ними ускорит освобождение территорий, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:30
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что Украине для получения шанса нанести «поражение» российским силам нужно по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня – больше, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.
Сегодня, 08:26
Вооруженные силы Украины обстреляли рано утром из «Градов» Макеевку и Ясиноватую в ДНР, выпустив в общей сложности 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 08:24
Студенты в Запорожской области переведены на бюджетную форму получения образования и смогут продолжать обучение бесплатно, штат преподавательских кадров сохранен, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:20
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ.
Сегодня, 08:19
Рим, Париж и Берлин высказались против передачи Крыма под контроль Киева в рамках урегулирования ситуации на Украине.
Сегодня, 08:18
В новом соглашении с Украиной, если Киев всё-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом, рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в России.
Сегодня, 08:15
Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал уникальные кадры с коптера, на которых российские военные уничтожают расчет минометов украинских националистов.
Сегодня, 08:13
Число погибших мирных жителей ДНР из-за обстрелов 6 июня со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до семи, ранены 16 человек, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Вчера, 16:55
Вчера, 16:51
Китай может оставить США без военной техники. КНР поставляет американцам 17 редкоземельных минералов.
Вчера, 16:50
Националисты в центре Донецка обстреляли водоканал.
Вчера, 16:47
Вчера, 16:41
Пушилин заявил о применении ВСУ американского оружия для обстрелов ДНР. «Американское вооружение, в частности (гаубицы. — Ред.) М777, уже используется», — заявил глава республики.
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