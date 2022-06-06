Два человека пострадали из-за обстрела горводоканала в центре Донецка

Два человека пострадали в результате попадания снаряда вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию горводоканала в центре Донецка. Об этом 6 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Обстрел только завершен, сейчас проводятся обследования. Известно о двух пострадавших — это самое главное», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее в этот день мэр Донецка уточнил, что попавший под обстрел горводоканал расположен по адресу: улица Щорса, 110.

Подразделения украинской армии с утра 6 июня ведут массированный огонь по нескольким районам Донецка, применяя ствольную и реактивную артиллерию.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в свою очередь, назвал последние обстрелы ВСУ спальных районов Донецка беспрецедентными. По его словам, в этих местах и близко нет ничего похожего на военные объекты.

4 июня Донецк попал под сильные обстрелы. ВСУ пустили в сторону разных районов города десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате пять человек погибли и 20 пострадали, в том числе один ребенок.

Последствия обстрелов показал корреспондент «Известий» Данил Емельянов — поврежденные жилые дома и автомобили, превратившиеся в груду металла. Он подчеркнул, что поблизости нет ни стратегически важных объектов, ни военных баз, а значит, били целенаправленно по жилой застройке — по мирным жителям.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».