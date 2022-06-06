Пушилин назвал беспрецедентными последние обстрелы Донецка

Последние обстрелы спальных районов Донецка вооруженными силами Украины (ВСУ) беспрецедентны. Об этом 6 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Беспрецедентные обстрелы Донецка, именно спальных районов, там где и близко нет ничего похожего на военные объекты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Донецк попал под сильные обстрелы 4 июня. ВСУ пустили в сторону разных районов города десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате пять человек погибли и 20 пострадали, в том числе один ребенок.

Последствия обстрелов показал корреспондент «Известий» Данил Емельянов — поврежденные жилые дома и автомобили, превратившиеся в груду металла. Он подчеркнул, что поблизости нет ни стратегически важных объектов, ни военных баз, а значит, били целенаправленно по жилой застройке — по мирным жителям.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».