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«Птичку» не жалко: как войска ЛНР борются с беспилотниками противника

«Известия» побывали на линии соприкосновения с украинскими вооруженными формированиями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Войска Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил РФ продолжают зачистку Северодонецка. Большая часть города уже освобождена. Кольцо вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации скоро замкнется. «Известия» побывали на линии соприкосновения с украинскими вооруженными формированиями. О том, что ждет группировку противника в агломерации, наступил ли перелом на этом участке фронта и почему под артиллерийским огнем не поют птицы — в репортаже «Известий».

«Здесь птицы не поют...»

— Места сильных боев покидают птицы, — говорит боец народной милиции ЛНР Роман. — Получается, что в песне всё правильно про фронт сказано: «Здесь птицы не поют...».

На позициях войск ЛНР на северодонецком направлении, где мы находимся, действительно их не слышно.

— Вернутся, — считает солдат. — Жизнь возьмет свое.

Он прав. Мы уже видели эту картину в городе Рубежное. В начале мая сразу после завершения боев полуразрушенный город поражал не только отсутствием людей на улицах, но и неестественной тишиной. Ее нарушали только залпы орудий и разрывы снарядов. Также было и в Попасной после ее освобождения. Прошло меньше месяца, и в Рубежном, и в Попасной запели птицы. Это один из признаков того, что бои стихли, а фронт продвинулся дальше.

Во взятых окопах
жительница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Огневое превосходство

В районе Северодонецка мобильные группы народной милиции ЛНР активно помогают продвижению пехотных подразделений в городе, а тяжелые минометные расчеты уничтожают огневые точки противника. Серьезную огневую поддержку войскам, освобождающим город, оказывают артиллерийские подразделения Вооруженных сил РФ.

Солдаты и офицеры ЛНР, с которыми удалось пообщаться «Известиям», уверены, что Лисичанско-Северодонецкую агломерацию скоро освободят.

— Враг еще огрызается, но и мы видим, что он слабеет, — говорит «Известиям» военнослужащий ЛНР Игорь. — Раньше украинские минометы работали исключительно после появления над нашими головами квадрокоптеров. Эти «птички» искали цели и корректировали огонь. Теперь мы их практически не видим. Огонь часто ведется по площадям или по заранее пристрелянным важным целям — отдельным зданиям или развилкам дорог, например.

Тем не менее украинские «птички», так бойцы называют беспилотники, хоть и реже, но появляются в воздухе, чтобы найти цели для артиллерии.

— В первую очередь их, конечно, интересуют танки, бронетехника и артиллерийские позиции, — продолжает Игорь. — Но нам, пехоте, стало легче — на нас снаряды редко тратят. Видно, с техобеспечением и боеприпасами у противника проблемы.

Во взятых окопах
миномет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Два с лишним месяца назад подразделению, в котором мы находимся, доставалось от украинской артиллерии.

— Выйдя на новый рубеж, мы первым делом начинали рыть окопы всем, что было под рукой, — вспоминают бойцы. — Даже руками и касками. Настолько сильный был огонь.

Техническое оснащение ВФУ позволяло держать передовые подразделения в постоянном напряжении. Бойцы рассказывают, что раньше они не могли включить на позициях электрогенератор для того, чтобы подзарядить рации или дать свет в блиндажи.

— Мы генераторы даже закапывали, — говорит Игорь. — Как только начинал работать двигатель, тут же начинался артобстрел. У них было хорошее разведывательное оборудование — переносные станции наземной разведки, с большой точностью определявшие координаты. Сейчас мы присутствие этой техники не ощущаем — ее уничтожили.

Действительно, пока мы находились не передовой, активно работала артиллерия союзных сил. ВФУ иногда отвечали, в основном используя 120-мм минометы.

Сейчас на этом участке фронта превосходство союзных сил чувствуется во всем. В районе Северодонецка действия пехоты ЛНР активно поддерживает не только артиллерия, но и танки.

— В первую очередь они работают по выявленным огневым точкам, — рассказывают бойцы. — Их работа позволяет нам двигаться вперед.

Во взятых окопах
танк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

О боевых товарищах — самые лучшие отзывы.

— Слаженные и грамотные экипажи, — говорят бойцы ЛНР. — Работают быстро и четко. Подошли, отстрелялись и ушли, под ответный огонь не попадают.

Перелом наступил

Бойцы ЛНР говорят, что сейчас против них действуют ВФУ, тероборона и отряды наемников.

— Мы знаем из радиоперехватов о том, что здесь есть поляки и грузины, — говорит военнослужащий ЛНР Игорь. — Эти ребята получили хорошую подготовку и часто гонят в бой украинцев. Иностранная помощь ВФУ, конечно, чувствуется. Во взятых окопах не раз находили экипировку натовского образца.

По словам бойцов, перелом на северодонецком направлении уже наступил.

— Мы сильнее духом, — говорит Игорь. — Пленных вэсэушников становится больше, и воевать, по их словам, уже не все хотят. Я сам доставлял одного такого в тыл. У него было тяжелое ранение в печень. Я потом наводил справки о нем — выжил.

Игорь также рассказал, что во вражеских окопах они находили использованные ампулы от сильнодействующего медпрепарата, который содержит наркотические вещества.

Во взятых окопах
окно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Они их использовали не по назначению, — отметил он. — Рядом не было бинтов и следов крови. Значит, они кололи их перед боем, чтобы побороть страх. После них ты становишься, как робот или зверь, а не человек. Но на наркотиках много не повоюешь.

«Азовсталь» не повторится

Мы не раз спрашивали командиров ЛНР, чего ждать от противника, занимающего позиции в Лисичанско-Северодонецкой агломерации. Большинство из них считают, что они постараются закрепиться в промзонах. Эти прогнозы сбываются: выбитые из жилых кварталов Северодонецка подразделения ВФУ отходят на завод «Азот».

— Лобовые атаки проводиться не будут, — рассказал «Известиям» один из офицеров ЛНР. — Если не успеют уйти из промзоны, мы их там добьем. Мы знаем, что делать в таких случаях.

У народной милиции ЛНР есть опыт штурма завода «Заря» в Рубежном. Это огромный промышленный объект, по площади сравнимый с самим городом. На его территории было несколько бомбоубежищ с советских времен, которым не были страшны удары тяжелой артиллерии.

Во взятых окопах
бабушка с кошками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ситуацию усугубляло то, что на территории завода производили взрывчатку, и до начала боевых действий ее не успели вывезти. Также там стояли цистерны с серной и азотной кислотой и другими опасными химическими веществами, которые подразделения ВФУ подготовили к взрыву.

В районе завода ВФУ была выстроена продуманная система огня. Водонапорную башню использовали как наблюдательный пункт, а в цехах оборудовали огневые точки. Но устроить вторую «Азовсталь» в Рубежном у ВФУ не получилось. Войска ЛНР обошли завод с трех сторон и провели фланговую атаку, после которой выжившие боевики покинули предприятие.

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