Украинские националисты продолжают наносить удары по жилым кварталам в городах Донецкой и Луганской народных Республик. Накануне под сильные обстрелы вновь попал Донецк. Вооруженные формирования Украины пустили в субботу в сторону разных районов города десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Корреспондент «Известий» Данил Емельянов показал последствия обстрелов — поврежденные жилые дома и автомобили, превратившиеся в груду металла.

На кадрах показаны одна из поврежденных многоэтажек и квартира, куда прилетел снаряд. Окна дома повыбивало ударной волной. Во дворе — более десятка уничтоженных гражданских автомобилей.

«Пять человек погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. Также разрушены жилые квартиры, уничтожено более десятка гражданских автомобилей. И всё это последствия вчерашнего обстрела украинскими военными по Донецку. Сегодня уже при дневном свете можно увидеть масштабы разрушений. Напомню, что поблизости нет ни стратегически важных объектов, ни военных баз. А значит, били целенаправленно по жилой застройке — по мирным жителям», — рассказал корреспондент.

4 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. В результате этого инцидента загорелись жилые дома и автомобили.

Тогда же в СЦКК ДНР сообщили о пяти погибших и 20 пострадавших за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Они пустили в сторону Донецка 60 ракет из «Града»: 20 — в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

Еще один корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал тогда, что жители Донецка, спасаясь от обстрелов центральных районов города, укрылись в подъездах.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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