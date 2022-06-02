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«Бьют они по площадям, поэтому уничтожают всё подряд»

В освобожденном поселке ЛНР Новотошковское пока нет света и воды, но жители уже засадили огороды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Войска Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил РФ зачищают Северодонецк. В конце апреля был освобожден поселок Новотошковское, который находится на подступах к Лисичанску. Восемь лет он фигурировал в сводках о нанесении артиллерийских ударов по многим городам и селам ЛНР. Тут находились артиллерийские позиции, с которых годами вели огонь по мирным жителям. О том, как освобождали поселок, зачем школу превратили в опорный пункт, а также об особенностях канадской диеты ВФУ — в репортаже «Известий».

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«Мы с ними не общались»

Вот тут стояли украинские артиллеристы, — показывают издалека бойцы ЛНР. — Они знали, куда стреляют, и на их совести много жизней.

Сейчас позиции у поселка Новотошковское зарастают травой и туда пока нельзя пройти — территория еще не разминирована. С дороги можно разглядеть ящики с артиллерийскими боеприпасами, которые при отступлении не успели вывезти, и стреляные гильзы.

— Вся артиллерия стояла за пределами поселка, — рассказывает местная жительница Надежда. — Мы слышали стрельбу из посадок, а потом по радио или телевизору сообщали: обстреляли Первомайск, обстреляли Кировск. Артиллеристы с нами не общались, и о чем они думали — мы не знаем.

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Остановка общественного транспорта в Новотошковском

Остановка общественного транспорта в Новотошковском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В поселке не осталось целых домов. На главной площади Новотошковского перед разрушенным клубом, как памятник, стоит трофейный СПГ-9 «Копье». Гранатомет так сильно помят, что думать о судьбе расчета не хочется. Бойцы ЛНР говорят, что в поселке было много уничтоженной украинской техники, но ее почти всю вывезли.

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— Водрузили на пьедестал то, что осталось после трофейной команды, — объясняют они.

Нам удалось осмотреть укрепрайон в районе Новотошковского. Он создавался с 2014 года, но продержался недолго. Бои вокруг поселка шли два месяца, но сам поселок взяли за две недели.

Видно, что они здесь собирались стоять долго, — говорит боец ДНР с позывным Бывалый. — Перед Новотошковским тщательно готовилась оборона — несколько линий траншей. Были там и ДОТы с бетонными стенами метровой толщины. ВСУ даже закопали и забетонировали вагоны. Но мы эти позиции всё равно взяли.

Мы побывали в одной из траншей, разбитой артиллерией. В ней лежали использованные трубы от РПГ и цинки с патронами. Там же натыкаемся на еще не похороненного бойца ВФУ. Его автомат уже забрали, рядом с телом лежит шприц от антишокового медицинского препарата, окровавленные бинты, бронежилет и пустые магазины от калашникова.

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Форма военнослужащего ВСУ на одной из улиц Новотошковского

Форма военнослужащего ВСУ на одной из улиц Новотошковского

Фото: ТАСС/Александр Река

Бывалый говорит, что они старались сберечь Новотошковское, но не получилось.

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— Мы шли очень аккуратно, — говорит он. — У нас по выявленным пулеметным гнездам или технике работали 120-миллиметровые минометы. Поселок был разрушен после того, как мы его взяли. По нам начали работать украинские танки, ствольная артиллерия, «Грады» и «Ураганы». В общем, били по поселку из всего, что у них было.

Боец говорит, что таких историй, к сожалению, много.

В том же Орехово ВФУ применили эту тактику, — объяснил Бывалый. — Мы вошли в практически целое село, после чего украинская сторона начала его ровнять с землей. Бьют они по площадям, поэтому уничтожают всё подряд.

Канадские сухпайки

В небольшом поселке мы насчитали как минимум два укрепрайона, приспособленных к круговой обороне. Первый из них — в здании новотошковского лицея № 10. Его нам показали местные жители.

Здесь у них была база, — говорят жители. — Со школьного двора они дроны запускали, а в подвале прятались.

В холле лицея нас встречает надпись «Победа! Ура! Ура! Ура!». Ее оставили бойцы ЛНР. В одном из классов на доске надпись мелом: «23 лютого. Класна робота з біології» («23 февраля. Классная работа по биологии»). Это был последний учебный день в Новотошковском.

Мы спускаемся в подвал. Там бросаются в глаза цинки с 5,56-миллиметровыми патронами натовского образца. Здесь же стоит открытый ящик с наступательными гранатами РГН.

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Поврежденное здание лицея №10 в Новотошковском

Поврежденное здание лицея № 10 в Новотошковском

Фото: ТАСС/Александр Река
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В соседней комнате — кухня. Картина привычная: брошенная посуда и пустые консервные банки. Здесь же — упаковки от использованных канадских сухпайков IMP-20 Hash browns and bacon («Картофельные оладьи с беконом»). Рядом лежат пластиковые чехлы с надписью: bomba leggera custodia per cariche aggiuntive.

— Это упаковка для дополнительных зарядов к 120-миллиметровому миномету, — объясняют ополченцы.

В соседней комнате находим пять приготовленных к стрельбе гранат к РПГ-7. Они аккуратно в ряд сложены на патронном ящике.

В помещении для отдыха с кроватями и столом из снарядных ящиков стопка книг. Верхняя из них — с портретом генералиссимуса Александра Суворова. «Сто лучших полководцев» — написано на обложке.

— Знали, кого изучать, — говорят бойцы ЛНР. — Но всё равно не помогло.

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Сгоревший украинский армейский ЗиЛ-131 на улице Новотошковского

Сгоревший украинский армейский ЗиЛ-131 на улице Новотошковского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Еще один опорный пункт был обустроен в здании бывшей столовой. Некоторые окна здесь заранее были заложены кирпичом. Внутренний двор закрыт габионами, между ними из мешков с песком выложены пулеметные точки. Около здания чернеет сгоревший украинский армейский ЗиЛ-131, на улице — изрешеченный осколками КрАЗ.

На поселковой водонапорной башне нарисовано сердце и крупно написано имя Настя.

— Снайперы и наводчик там сидели, — рассказывают бойцы. — Подходы к ней были заминированы. Наводчика мы быстро сняли. Среди украинских снайперов, как потом оказалось, были две девушки, одна совсем молоденькая.

— Что с ними?

— Погибли.

По словам ополченцев, во время боев противник понес большие потери. Тела погибших по возможности собрали и похоронили.

Много положили, — говорит Бывалый. — Я только в центре насчитал 21 тело убитых украинских автоматчиков. Сколько их лежало по посадкам и на окраинах — никто не считал.

Красиво летят

Мы находим местных жителей во дворе уцелевшего трехэтажного кирпичного дома — их ровно 10. Бои они переждали в подвале. В окнах квартир нет стекол, а крыша дома разбита. Около подъезда они натянули навес и сложили из кирпичей кухню. Кипятят воду и готовят на дровах. Электричества здесь не видели с февраля. За водой ходят к колодцу. Все новости узнают по радиоприемнику на батарейках.

Мы из подвала в квартиры перебрались, у кого они остались, конечно, — говорит местный житель Виктор. — Но в поселке не найдешь ни одного целого стекла, поэтому окна занавешиваем одеялами.

Сейчас снаряды редко прилетают в Новотошковское и жители говорят, что чувствуют себя спокойно.

Солдаты едой помогают, — добавляют они.

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Местные жители готовят еду на одной из улиц Новотошковского

Местные жители готовят еду на одной из улиц Новотошковского

Фото: ТАСС/Александр Река
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Жители также просят пустить маршрутку до ближайшего города, чтобы там оформить паспорта ЛНР.

— Денег-то у многих не осталось, да и кроме военных здесь нет никого, — говорят они.

Когда мы беседовали, над нашими головами пролетела пара штурмовиков Су-25. Этот визит неожиданно обрадовал людей.

— Вы бы видели, как красиво их полет ночью выглядит, — искренне радуются. — Особенно когда они огоньки в разные стороны разбрасывают.

Представить ночной полет «сушки» нетрудно, но зная, что «огоньки» — это тепловые ловушки от ракет ПЗРК, разделить их чувства не получается. Хотя понять можно — они радуются, что боевые действия никогда не вернутся в их поселок.

Уезжать из Новотошковского жители не хотят — большинству просто некуда и не к кому. Общими усилиями уже разбили огород. Посадили картошку, морковь, лук, огурцы, тыквы и даже дыни. Урожая, по их расчетам, хватит, чтобы пережить следующую зиму.

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