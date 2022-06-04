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В результате обстрела центра Донецка загорелись жилые дома и автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела центра Донецка украинскими боевиками загорелись жилые дома и автомобили. Об этом 4 июня заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Возгорания домов зафиксировали на улицах Школьная и Генерала Антонова, кроме того, на бульваре Школьном вместе с пожаром в жилом здании зафиксировали возгорания автомобилей. Также были зафиксированы попадания боеприпасов, выпущенных по центру города украинскими боевиками, на улицах Зеленая, Лузина, Энгельса, Зоологической.

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По предварительной информации, в результате обстрела есть пострадавшие.

В последние дни украинские радикалы значительно усилили обстрелы Донецка.

4 июня военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов сообщил о том, что в Донецке произошла серия взрывов. Примерно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. Отмечалось, что взрывы были хорошо слышны в Ворошиловском районе города, а в воздухе ощущался запах гари.

В тот же день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов в Петровском районе Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель.

Также стало известно, что в 4 июня украинские радикалы пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» — 20 в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина 1944 года рождения.

Также украинские боевики пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в СЦКК в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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