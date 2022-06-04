Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские военные подожгли Всехсвятский скит Святогорской лавры в ДНР
Мир
В Молдавии планируют добиваться отставки правительства Гаврилицы
Мир
Украинские войска выпустили по Донецку еще 25 снарядов
Общество
В Росздравнадзоре опровергли слухи о дефиците лекарств
Мир
Власти Запорожья сообщили о росте населения на освобожденных территориях региона
Общество
Медведь разгуливал на дороге в садоводческом товариществе в Ленобласти
Мир
Захарова опровергла информацию об отсутствии ограничений для российских СМИ в ФРГ
Общество
Число пострадавших при пожаре в бизнес-центре в Москве достигло семи
Мир
CNN назвал отношение Африки к РФ дипломатической победой Путина
Мир
Валенса предложил распустить ЕС и создать его снова без Польши и Венгрии
Общество
Заблудившиеся в лесу Бурятии женщины самостоятельно вышли на базу отдыха
Сюжет:

Мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела ВСУ

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина погиб в Петровском районе Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Украинские военные подожгли скит Святогорской лавры. Спецоперация на Украине, 4 июня — трансляция
Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»

«ВСУ атаковали Петровский район Донецка, погиб мужчина. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Вильгельма Пика убит мирный житель», — говорится в сообщении.

4 июня украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» — 20 в сторону Киевского района, 40 в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина 1944 года рождения.

Также украинские войска пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022