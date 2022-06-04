Мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела ВСУ

Мужчина погиб в Петровском районе Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«ВСУ атаковали Петровский район Донецка, погиб мужчина. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Вильгельма Пика убит мирный житель», — говорится в сообщении.

4 июня украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» — 20 в сторону Киевского района, 40 в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина 1944 года рождения.

Также украинские войска пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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