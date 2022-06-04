Военная спецоперация на Украине 4 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

В Донбассе и на Украине идет военная спецоперация России. Союзные войска уверенно продвигаются в направлении Авдеевки — там военные ДНР прогнозируют появление новой «Азовстали». Проводится зачистка от националистов Северодонецка и других населенных пунктов. Успешно поражаются украинские склады с оружием и сосредоточения сил, сообщает на брифинге Минобороны Игорь Конашенков. Владимир Путин дал интервью «России 24». Эксклюзивные репортажи наших военных корреспондентов, самые важные новости часа — в текстовой трансляции «Известий».