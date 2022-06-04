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Военная спецоперация на Украине 4 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»
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В Донбассе и на Украине идет военная спецоперация России. Союзные войска уверенно продвигаются в направлении Авдеевки — там военные ДНР прогнозируют появление новой «Азовстали». Проводится зачистка от националистов Северодонецка и других населенных пунктов. Успешно поражаются украинские склады с оружием и сосредоточения сил, сообщает на брифинге Минобороны Игорь Конашенков. Владимир Путин дал интервью «России 24». Эксклюзивные репортажи наших военных корреспондентов, самые важные новости часа — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 23:57
Собрали самые важные цитаты из интервью Владимира Путина Павлу Зарубину.
Сегодня, 22:25
Владимир Путин в интервью каналу «Россия 24» назвал блефом заявления о том, что Россия препятствует вывозу зерна с Украины. Президент назвал несколько способов, как это можно сделать.
Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:29
Дмитрий Песков допустил использование тактики ВС РФ на «Азовстали» в дальнейшем. Таким образом он прокомментировал возможное повторение тактики российских военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе на предприятии «Азот» в Северодонецке.
Сегодня, 14:27
В ДНР сообщили о похищении дочери офицера управления ДНР. «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь», — написала девушка отцу. Потом Владимиру Демченко позвонили из СБУ и склоняли к сотрудничеству. «Разговора у нас не получилось. После этого они пропали. Все попытки разыскать мою дочь <...> Я сам был в плену и выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», — отметил Демченко.
Сегодня, 11:48
Конгресс США потребовал отчитаться за $40 млрд для Украины.
Сегодня, 11:45
Второй российский мобильный оператор появится в Херсонской области к 1 июля. Еще заработают до 1 августа.
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Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022