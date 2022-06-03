В ДНР сообщили о похищении дочери офицера управления Народной милиции Республики

Замкомандира одного из подразделений Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Демченко заявил 3 июня о похищении своей дочери Службой безопасности Украины (СБУ) и о принуждении его к сотрудничеству.

«16 апреля <...> посредством Telegram мне дочь написала: «Cрочно набери» <...> Дозвониться к ней не смог. Потом мне пришло сообщение: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь». Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: «Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не такая как вы хотите», — сказал он на брифинге, посвященном вопросам применения украинскими спецслужбами внепроцессуальных методов работы.

Демченко уточнил, что разговор длился около 20 минут. Сотрудники спецслужб Украины пытались склонить его к сотрудничеству.

«Разговора у нас не получилось. После этого они пропали. Все попытки разыскать мою дочь <...> Я сам был в плену и выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», — добавил Демченко.

Ранее, 16 мая, в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что жителей Одессы, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, сотрудники СБУ и боевики территориальной обороны подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении.

Также утверждалось, что что в Одессе боевики и сотрудники СБУ обходят жилые дома для выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведенным рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать российские телеканалы.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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