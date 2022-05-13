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В Одессе началось изъятие ТВ-оборудования у недовольных властью Киева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать российские телеканалы. Об этом 13 мая сообщил источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора среди украинских силовиков.

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По его информации, такие меры применяются на фоне роста недовольства местного населения действиями киевских властей и существенным ухудшением условий жизни горожан.

«В Одесской области растет напряженность среди населения, местные жители все меньше доверяют киевскому режиму. Военная администрация в Одессе предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы. Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование для борьбы с альтернативным мнением», — приводит «РИА Новости» слова источника.

Он также добавил, что поиск и задержание пророссийски настроенных граждан продолжается.

Ранее, 3 мая, глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что руководители некоторых районов региона начали снимать спутниковые антенны с домов, поскольку с их помощью можно смотреть российское телевидение. Он также сообщил, что при поддержке западных партнеров украинские власти предпринимают шаги по отключению спутников, которые арендуют российские телекомпании.

До этого, 15 апреля, супруга украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко отметила, что на Украине закрыты все телеканалы, кроме одного, который контролирует президент страны Владимир Зеленский. Она подчеркнула, что это несовместимо с принципом свободы слова.

20 марта Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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