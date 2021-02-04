Вышли из эфира: почему Зеленский отключил оппозиционные телеканалы
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех крупнейших телеканалов — NewsOne, ZIK и «112 Украина». Телеканалы прекратили вещание, вместо программ на экранах демонстрируется цветная сетка. В Верховной раде главу государства обвинили в узурпации власти, оппозиция пообещала инициировать процедуру импичмента. «Известия» разбирались в ситуации.
Игра в словом
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против крупнейших оппозиционных телеканалов страны — NewsOne, ZIK и «112 Украина». Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на вывод капитала, а главное — аннулирование лицензий. В ночь на среду, 3 февраля, телеканалы прекратили вещание. Вместо программ зрители видят либо черный экран, либо цветную сетку.
Кроме того, санкции введены против депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, который владеет каналами. Парламентарию запрещено распоряжаться имуществом, проводить торговые операции, выводить капиталы за пределы Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Руководители запрещенных каналов выступили с совместным заявлением, в котором решение Зеленского назвали политической расправой над неугодными СМИ. «Власть оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», — говорится в заявлении. Представители каналов пообещали бороться за право на вещание, а пока организовали совместный эфир на YouTube.
Цензура с гранатой
Запрещенные телеканалы давно стали объектом нападок. В 2019 году редакцию «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета. Нападение произошло после того, как канал анонсировал показ фильма «В борьбе за Украину» режиссера Оливера Стоуна. Для этого фильма Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина.
В том же 2019 году журналисты NewsOne собирались провести телемост с коллегами из «России 1». Идею раскритиковали украинские официальные лица, был подан иск о лишении NewsOne лицензии. Интересно, что тогда Владимир Зеленский поддерживал журналистов. «Я никогда не буду закрывать никакие каналы, я не имею права, не имею полномочий», — говорил он в сентябре 2019-го.
Нападки, однако, продолжились. В октябре 2020-го NewsOne, «112» и ZiK показали фрагмент встречи главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с Владимиром Путиным. Российский лидер тогда заявил о готовности восстанавливать двусторонние отношения, пообещал подумать об отмене санкций против ряда украинских предприятий. Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания обвинил телеканалы в формировании положительного образа Владимира Путина, «гуманизации и популяризации государства-агрессора». Против телеканалов началась проверка.
В январе разразился новый скандал. Тогда в передаче «Эпицентр украинской политики» на NewsOne обсуждалась защита русскоязычного населения страны. В нацсовете заподозрили авторов программы в разжигании межнациональной вражды и назначили новую проверку. «Представители телеканала не выразили беспокойства и не принесли извинений, что может усугубить влияние языка вражды на аудиторию», — отмечали в регуляторе.
Плата за популярность
Владимир Зеленский свое нынешнее решение назвал борьбой с российской пропагандой. «Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции», — отметил он. При этом глава государства не предоставил никаких доказательств зарубежного финансирования каналов.
Эксперты говорят, что главной причиной введения санкций стало падение рейтингов украинского президента и его партии. В феврале «Слуга народа» впервые откатилась в рейтинге партий на второе место, уступив лидерство ОПЗЖ. Сам Зеленский также испытывает трудности — в начале февраля уровень его популярности опустился ниже 20%.
Наблюдатели говорят, что избирателей возмущают новые ограничения против русского языка, фактический отказ от урегулирования конфликта в Донбассе, провальная борьба с пандемией коронавируса. В январе по популярности президента ударило также повышение тарифов ЖКХ. Акции протеста против подорожания коммунальных услуг активно освещали оппозиционные каналы.
Юристы подчеркивают, что санкции прямо противоречат действующему законодательству страны. Закон Украины «О санкциях» гласит, что государство может вводить ограничения против иностранного государства или юридического лица, юридических лиц, находящихся под контролем иностранцев. Но указанные телеканалы — украинские юридические лица, а Тарас Козак — гражданин Украины. Кроме того, статья 62 конституции Украины прямо запрещает ограничивать права и свободы граждан, пока их виновность не доказана и не установлена решением суда.
При этом в посольстве США на Украине одобрили решение Зеленского. «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством», — говорится в заявлении. Согласно сообщениям ряда источников, именно после согласования с Вашингтоном президент Украины решился объявить о санкциях.
В свою очередь, российские официальные лица обвинили Киев в нарушении международных обязательств. «Вопиющее нарушение Украиной своих обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, связанных с обеспечением свободы слова и печати. Речь идет о подавлении инакомыслия и политической оппозиции в стране», — сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Все оттенки зеленого
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал произошедшее наступлением на свободу слова. В ОПЗЖ говорят об узурпации власти. «Это решение автоматически переводит Украину в число диктатур и свидетельствует о банкротстве действующей власти», — отмечается в заявлении партии.
«Трагично, что на такой шаг пошел президент, от которого ждали мира и прогресса, восстановления прав граждан и защиты демократии. Сегодня эти надежды рухнули окончательно», — заявил депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко. На заседании Верховной рады 3 февраля сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович объявил, что партия инициирует процедуру импичмента Зеленскому. «Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый. Но вы не заткнете рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей», — предупредил он.
Эксперты говорят, что удивляться поведению Зеленского не стоит. «Он сначала обещал не закрывать каналы, а теперь закрывает. Он как был Хлестаковым, так им и остается. Для него — как актера — сыграть новую роль, которая будет противоречить предыдущей, совершенно не проблема», — отмечает в беседе с «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Он добавляет, что у идеи импичмента мало перспектив. «Во-первых, на Украине нет отработанного механизма отстранения президента. Во-вторых, у ОПЗЖ недостаточно ресурсов. Остальные партии вряд ли присоединятся к инициативе, поскольку стоят на прозападных позициях. Поэтому говорить об импичменте имеет смысл, только если оппозиция хочет подсветить свою деятельность. А так существует множество тонких нюансов, на основании которых импичмент не пройдет», — говорит Денисов.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также считает, что добиться импичмента оппозиции будет сложно. «Там необходимо сперва набрать половину голосов депутатов, потом три четверти и так далее. В нынешнем составе Верховной рады это нереально. Но это всё равно полезно, поскольку можно продемонстрировать, что президент неоднократно нарушает закон», — отмечает эксперт.