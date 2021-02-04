Вышли из эфира: почему Зеленский отключил оппозиционные телеканалы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех крупнейших телеканалов — NewsOne, ZIK и «112 Украина». Телеканалы прекратили вещание, вместо программ на экранах демонстрируется цветная сетка. В Верховной раде главу государства обвинили в узурпации власти, оппозиция пообещала инициировать процедуру импичмента. «Известия» разбирались в ситуации.

Игра в словом

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против крупнейших оппозиционных телеканалов страны — NewsOne, ZIK и «112 Украина». Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на вывод капитала, а главное — аннулирование лицензий. В ночь на среду, 3 февраля, телеканалы прекратили вещание. Вместо программ зрители видят либо черный экран, либо цветную сетку.

Кроме того, санкции введены против депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака , который владеет каналами. Парламентарию запрещено распоряжаться имуществом, проводить торговые операции, выводить капиталы за пределы Украины.

Вышли из эфира Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Aaron Chown

Руководители запрещенных каналов выступили с совместным заявлением, в котором решение Зеленского назвали политической расправой над неугодными СМИ. «Власть оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», — говорится в заявлении. Представители каналов пообещали бороться за право на вещание, а пока организовали совместный эфир на YouTube.

Цензура с гранатой

Запрещенные телеканалы давно стали объектом нападок. В 2019 году редакцию «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета. Нападение произошло после того, как канал анонсировал показ фильма «В борьбе за Украину» режиссера Оливера Стоуна. Для этого фильма Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина.

В том же 2019 году журналисты NewsOne собирались провести телемост с коллегами из «России 1». Идею раскритиковали украинские официальные лица, был подан иск о лишении NewsOne лицензии. Интересно, что тогда Владимир Зеленский поддерживал журналистов. «Я никогда не буду закрывать никакие каналы, я не имею права, не имею полномочий», — говорил он в сентябре 2019-го.

Фото: TASS/AP/Evgeniy Maloletka Здание телеканала «112 Украина» в Киеве со следами обстрела

Нападки, однако, продолжились. В октябре 2020-го NewsOne, «112» и ZiK показали фрагмент встречи главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с Владимиром Путиным. Российский лидер тогда заявил о готовности восстанавливать двусторонние отношения, пообещал подумать об отмене санкций против ряда украинских предприятий. Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания обвинил телеканалы в формировании положительного образа Владимира Путина, «гуманизации и популяризации государства-агрессора». Против телеканалов началась проверка.

В январе разразился новый скандал. Тогда в передаче «Эпицентр украинской политики» на NewsOne обсуждалась защита русскоязычного населения страны. В нацсовете заподозрили авторов программы в разжигании межнациональной вражды и назначили новую проверку. «Представители телеканала не выразили беспокойства и не принесли извинений, что может усугубить влияние языка вражды на аудиторию», — отмечали в регуляторе.

Плата за популярность

Владимир Зеленский свое нынешнее решение назвал борьбой с российской пропагандой . «Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции», — отметил он. При этом глава государства не предоставил никаких доказательств зарубежного финансирования каналов.

Эксперты говорят, что главной причиной введения санкций стало падение рейтингов украинского президента и его партии. В феврале «Слуга народа» впервые откатилась в рейтинге партий на второе место, уступив лидерство ОПЗЖ. Сам Зеленский также испытывает трудности — в начале февраля уровень его популярности опустился ниже 20%.

Вышли из эфира Фото: РИА Новости/Стрингер

Наблюдатели говорят, что избирателей возмущают новые ограничения против русского языка, фактический отказ от урегулирования конфликта в Донбассе, провальная борьба с пандемией коронавируса. В январе по популярности президента ударило также повышение тарифов ЖКХ. Акции протеста против подорожания коммунальных услуг активно освещали оппозиционные каналы.

Юристы подчеркивают, что санкции прямо противоречат действующему законодательству страны . Закон Украины «О санкциях» гласит, что государство может вводить ограничения против иностранного государства или юридического лица, юридических лиц, находящихся под контролем иностранцев. Но указанные телеканалы — украинские юридические лица, а Тарас Козак — гражданин Украины. Кроме того, статья 62 конституции Украины прямо запрещает ограничивать права и свободы граждан, пока их виновность не доказана и не установлена решением суда.

При этом в посольстве США на Украине одобрили решение Зеленского. «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством», — говорится в заявлении. Согласно сообщениям ряда источников, именно после согласования с Вашингтоном президент Украины решился объявить о санкциях.

В свою очередь, российские официальные лица обвинили Киев в нарушении международных обязательств. «Вопиющее нарушение Украиной своих обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, связанных с обеспечением свободы слова и печати. Речь идет о подавлении инакомыслия и политической оппозиции в стране», — сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Все оттенки зеленого

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал произошедшее наступлением на свободу слова. В ОПЗЖ говорят об узурпации власти. «Это решение автоматически переводит Украину в число диктатур и свидетельствует о банкротстве действующей власти», — отмечается в заявлении партии.

«Трагично, что на такой шаг пошел президент, от которого ждали мира и прогресса, восстановления прав граждан и защиты демократии. Сегодня эти надежды рухнули окончательно», — заявил депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко. На заседании Верховной рады 3 февраля сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович объявил, что партия инициирует процедуру импичмента Зеленскому . «Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый. Но вы не заткнете рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей», — предупредил он.

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Эксперты говорят, что удивляться поведению Зеленского не стоит. «Он сначала обещал не закрывать каналы, а теперь закрывает. Он как был Хлестаковым, так им и остается. Для него — как актера — сыграть новую роль, которая будет противоречить предыдущей, совершенно не проблема », — отмечает в беседе с «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он добавляет, что у идеи импичмента мало перспектив. « Во-первых, на Украине нет отработанного механизма отстранения президента. Во-вторых, у ОПЗЖ недостаточно ресурсов. Остальные партии вряд ли присоединятся к инициативе, поскольку стоят на прозападных позициях. Поэтому говорить об импичменте имеет смысл, только если оппозиция хочет подсветить свою деятельность. А так существует множество тонких нюансов, на основании которых импичмент не пройдет», — говорит Денисов.