Игра на выбивание: как Зеленский воюет с Конституционным судом

На Украине президент Зеленский продолжает бороться с Конституционным судом. Генпрокуратура возбудила против главы КС Александра Тупицкого уголовное дело. Его подозревают в причастности к незаконной приватизации завода в Донбассе. Тупицкий называет дело политическим и даже предрекает усиление сепаратистских настроений в стране в случае разгрома суда. «Известия» разбирались в ситуации.

Делу — время

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Судью подозревают в причастности к незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода (ЗЭМЗ) в Донецкой области в 2006–2010 годах. Кроме того, следователи считают, что глава КС подкупил свидетеля и давал заведомо ложные показания.

Поводом для возбуждения дела стала публикация записей разговоров Тупицкого с донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, сделанных в 2018 году. Пленки свидетельствуют, что предприниматель собирался рассказать следователям подробности приватизации ЗЭМЗ. Нынешний глава КС отговаривал бизнесмена, призывал «не заниматься ерундой».

Игра на выбивание_6 Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий Фото: КСУ

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что записи дают достаточно оснований для отстранения главы КС . «Пленки свидетельствуют, что он не соответствует критериям судьи Конституционного суда. Это высокие моральные качества, которых в данном случае нет, и профессионализм, который также под вопросом. Думаю, этого факта достаточно, чтобы судьи КС рассмотрели вопрос на специальном заседании», — сказал Вениславский.

При этом записи разговоров — не первый компромат на Тупицкого. В ноябре в украинских СМИ появились сведения о том, что глава КС владеет особняком с бассейном на заповедном острове Жуков в Киеве и четырехкомнатной квартирой в центре украинской столицы. Недвижимость якобы записана на мать и тещу. В октябре Госбюро расследований открыло против главы КС дело о покупке земли в российском Крыму. Утверждается, что в 2018 году он приобрел и оформил по российскому законодательству участок под Ялтой.

Игра на выбивание_4 Бизнесмен Владислав Дрегер Фото: twitter.com

В СМИ также подчеркивают, что судьей КС Тупицкий стал при президенте Януковиче . «Задайтесь вопросом: кем, а точнее, каким надо быть, чтобы в 2013 году в расцвете своей власти лично Янукович назначил человека судьей в Конституционный суд? Это какой-то треш...» — сокрушается бывший глава Общественного совета по вопросам люстрации Татьяна Козаченко.

«Фамилии чертей вы прекрасно знаете»

Команда президента Зеленского атаковала Конституционный суд после ряда резонансных решений. В августе КС решил, что главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника назначили на должность с нарушениями . Согласно постановлению, предыдущий президент Петр Порошенко не имел права ни создавать НАБУ, ни назначать руководителя ведомства. Суд обязал Верховную раду привести законодательство в соответствие с конституцией. Украинский парламент и сам Сытник, правда, решение проигнорировали, глава НАБУ продолжил исполнять обязанности.

Игра на выбивание_5 Особняк Тупицкого в коттеджном поселке «Конек» Фото: twitter.com

В октябре КС отменил обязательное декларирование доходов для чиновников. Кроме того, КС урезал полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). В частности, суд запретил НАПК проверять электронные декларации чиновников. КСУ также лишил агентство доступа к госреестрам, которые необходимы для проведения спецпроверок кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Борьбе с коррупцией на Украине западные структуры уделяют особое внимание. Специальное законодательство позволяет ЕС и США контролировать украинских чиновников, привлекать неугодных к ответственности. Поэтому решения КС спровоцировали громкий скандал. Посольство США на Украине потребовало «восстановить веру людей в то, что государство может бороться с коррупцией и продолжать европейский и евро-атлантический курс». Украинский посол при ЕС Николай Точицкий сказал, что из-за решения КСУ Брюссель готов приостановить безвизовый режим. Международный валютный фонд отложил выделение Украине очередного транша на $700 млн.

Игра на выбивание_1 Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник Фото: РИА Новости

Президент Зеленский назвал действия КС заговором старых элит и олигархов. «На Хеллоуин все черти из политического ада открывают настоящие лица. Фамилии чертей вы прекрасно знаете» , — заявлял он. По горячим следам глава государства внес в раду законопроект о роспуске КС. Инициатива прямо нарушала законодательство Украины, согласно которому досрочно прекратить полномочия судей могут только сами члены КС. Александр Тупицкий тогда предупреждал, что инициатива президента обернется ростом сепаратистских настроений. По его словам, облсоветы «проблемных областей» могут принять решение об отделении от Украины, а помешать им без Конституционного суда никто не сможет.

Позже команда Зеленского решила идти по легитимному пути. Законодатели разработали ряд законопроектов, восстанавливающих ответственность за недостоверное декларирование. Интересно, что в новых инициативах смягчалось наказание. Нарушителям грозили только штрафы и ограничение, но не лишение свободы. Западные кураторы, однако, вольностей не допустили. В начале декабря верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель провел онлайн-переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и потребовал вернуть именно уголовную ответственность за недостоверные декларации. В итоге 24 декабря Зеленский подписал новый вариант закона, предусматривающий и уголовную ответственность.

Контрольная работа

Офис генпрокурора Украины 28 декабря направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. В КС на это ответили, что инициатива противоречит конституции. Согласно законодательству, полномочия судьи прекращаются только в случае вступления в силу приговора. Для увольнения необходимо голосование судей КС.

Игра на выбивание_3 Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве Фото: РИА Новости

Эксперты говорят, что действия Конституционного суда возмутили иностранных инвесторов. «Теперь Зеленский показывает, что он к скандальным решениям отношения не имеет. Он подписал закон, аннулирующий решение КС, а теперь пытается перетасовать состав суда. Полномочий для этого у него нет, поэтому мы видим вбросы компромата, уголовные дела», — говорит «Известиям» украинский политолог Александр Семченко.

Он добавляет, что давление на суд продолжится. «Думаю, команда президента не успокоится. Вероятно, в ближайшее время мы увидим активные следственные действия. Возможно, в здании КС пройдут обыски. Понятно, что эти помещения защищены иммунитетом, но Зеленский уже доказал, что готов пренебречь юридическими формальностями », — подчеркивает собеседник.