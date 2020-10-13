Народу написано: зачем Зеленскому опрос на местных выборах
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении провести во время местных выборов опрос электората. Глава государства собирается задать населению пять вопросов. Их содержание пока неизвестно, хотя, скорее всего, речь в том числе будет идти о Донбассе. Уже сейчас эта инициатива вызывает критику — хотя бы потому, что вступает в противоречие с избирательным законодательством страны. По оценке опрошенных «Известиями» политиков и экспертов, цель этого опроса в том, чтобы привлечь на участки как можно больше людей и повысить рейтинг нынешнего руководства.
«Я задам тебе пять вопросов»
13 октября президент Украины Владимир Зеленский в связи с грядущими в стране местными выборами опубликовал видеообращение к народу. В нем он заявил, что в день голосования 25 октября намерен провести опрос избирателей.
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу
— Я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение, — сказал глава государства.
Что это будут за вопросы, пока неизвестно. Владимир Зеленский пообещал обнародовать их позже. Как сообщило издание «Страна.ua», для каждого пункта будут сняты отдельные микроролики, которые уже совсем скоро опубликуют. По данным издания, один из них будет касаться статуса Донбасса, его могут уравновесить вопросы о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО.
Идея Владимира Зеленского вписывается в логику его предвыборных обещаний. Баллотируясь на пост главы государства, одним из первых законопроектов к принятию он назвал документ «О народовластии» — в нем он намеревался закрепить механизм, при котором «только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии». Соответствующий проект Верховная рада приняла в первом чтении в июне 2020 года. Как сказал в своем видеообращении Владимир Зеленский, «сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне», однако народу Украины «не нужно благословение от политиков», а потому нынешний опрос — способ властей поговорить с избирателем «откровенно».
Владимир Зеленский во время голосования второго тура президентских выборов, апрель, 2019 года
Официального статуса у нынешней инициативы президента нет — никакого закона под это дело принято не было. Да и в самом офисе Зеленского уже сообщили, что юридических последствий у этого мероприятия не будет.
Между тем оно уже вызвало много критики. Например, о том, что предложение Владимира Зеленского противоречит законодательству страны, заявили в общественной организации «Комитет избирателей Украины». Там отметили, что такая новация не предусмотрена Избирательным кодексом и вызывает множество вопросов: «Кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет проходить процедура голосования, будет ли опрос проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь его результаты».
В организации напомнили, что в начале сентября похожие инициативы рассматривала Верховная рада — в частности, там предлагали дать Центризбиркому полномочия опрашивать избирателей в день голосования. Однако идея не прошла.
Выборы в Верховную раду Украины, июль 2019 года
— Многие президенты рассматривали такие идеи накануне голосования, чтобы поднять явку, — сказал «Известиям» депутат Верховной рады от города Мариуполя Вадим Новинский. — Это в первую очередь соцопрос, а не референдум. И здесь создается широкое поле для манипуляций. Если вопросы будут простые, то зачем их выносить. Если более фундаментальные — к примеру, как добиться мира на юго-востоке [Украины], — то все ответы были даны на президентских выборах и выборах в парламент [в 2019 году].
По мнению политика, сейчас у руководства страны есть всё для того, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, а опросы общественного мнения стоит оставить специальным структурам.
— Предполагаю, что руководство хочет прикрыться результатами опроса на тему, которая всех волнует, — вопрос Донбасса, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Возможно, вопросы будут сформулированы так, чтобы ответы исключили возможность предоставления Донбассу автономии, которые предусматривают Минские соглашения (пункт 11 предполагает проведение децентрализации и предоставление отдельным районом Донецкой и Луганской областей особого статуса. — «Известия»).
Особый статус
Причина, по которой местные выборы имеют принципиальное значение, заключается в том, что с ними напрямую увязано урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Исходя из Минских соглашений (пункты 9 и 12), полный контроль над всей территорией страны должен перейти к Киеву на следующий день после того, как в стране, включая территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), состоятся региональные голосования. Вопросы об их порядке в Донбассе надо согласовывать в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в работе которой участвуют представители Киева, ДНР и ЛНР, а также Москвы и ОБСЕ.
Однако в июле 2020 года Верховная рада Украины, назначая дату выборов, постановила, что в неподконтрольном Донбассе они проводиться не будут. Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe объяснил это так: из-за отсутствия контроля над границей Киев не сможет отслеживать ход голосования. «Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда», — сказал президент, подчеркнув, что голосование невозможно еще и по соображениям безопасности — не будет работать правоохранительная система.
Предвыборные списки кандидатов на выборах в Верховную раду Украины, июль 2019 года
Согласно статье 141 Конституции Украины, местные выборы проходят в последнее воскресенье октября каждые пять лет. Люди голосуют за тех, кто будет представлять их интересы в областных и районных советах, а также в советах территориальных общин. Предыдущее такое голосование прошло 25 октября 2015 года. Как и сейчас, в июле того года Верховная рада постановила не проводить выборы на неподконтрольных Киеву территориях.
— Если выборы происходят без включения ДНР и ЛНР, то Киев тем самым признаёт их не украинской территорией и отталкивает от себя, — сказал «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. — А провести по правилам и договориться на основании Минских соглашений Киев до сих пор не смог. Согласно этим договоренностям, вариант, при котором в Донбассе поставили [украинский] флаг, всех зачистили, а потом провели голосование, исключен.
Второй тур президентских выборов, апрель 2019 года
По оценке Михаила Погребинского, Киев не проводит выборы на неподконтрольных территориях, поскольку не хочет легитимировать людей, которые ими управляют.
— Понятно, что там проголосуют за тех, кто к центральным властям относится плохо. На самом деле идет война против людей на той части Украины, которые хотят жить по-своему и которых поддерживает Россия, — отметил эксперт. — Киев не хочет проводить голосование не потому, что готов отказаться от этой территории, а потому, что знает, что проиграет.
По данным недавнего опроса Социологической группы «Рейтинг», на грядущих выборах барьер в 5% преодолеют пять партий: «Слуга народа» (17,2%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,6%), «Европейская солидарность» (11,7%), «Батькивщина» (7,5%) и «За будущее» (7,2%). Данных о том, кого поддерживает население неподконтрольных Киеву территорий, нет — там опрос не проводился.
Тем временем Владимир Зеленский и вовсе допустил свой уход с поста президента. В интервью программе BBC HARDtalk он заявил, что если ему не удастся закончить войну в Донбассе, то «нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю».