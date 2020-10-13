Народу написано: зачем Зеленскому опрос на местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении провести во время местных выборов опрос электората. Глава государства собирается задать населению пять вопросов . Их содержание пока неизвестно, хотя, скорее всего, речь в том числе будет идти о Донбассе. Уже сейчас эта инициатива вызывает критику — хотя бы потому, что вступает в противоречие с избирательным законодательством страны. По оценке опрошенных «Известиями» политиков и экспертов, цель этого опроса в том, чтобы привлечь на участки как можно больше людей и повысить рейтинг нынешнего руководства .

«Я задам тебе пять вопросов»

13 октября президент Украины Владимир Зеленский в связи с грядущими в стране местными выборами опубликовал видеообращение к народу. В нем он заявил, что в день голосования 25 октября намерен провести опрос избирателей.

Народу написано Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу Фото: facebook.com/Володимир Зеленський

— Я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение, — сказал глава государства.

Что это будут за вопросы, пока неизвестно. Владимир Зеленский пообещал обнародовать их позже . Как сообщило издание «Страна.ua», для каждого пункта будут сняты отдельные микроролики, которые уже совсем скоро опубликуют. По данным издания, один из них будет касаться статуса Донбасса, его могут уравновесить вопросы о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО.

Идея Владимира Зеленского вписывается в логику его предвыборных обещаний . Баллотируясь на пост главы государства, одним из первых законопроектов к принятию он назвал документ «О народовластии» — в нем он намеревался закрепить механизм, при котором «только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии». Соответствующий проект Верховная рада приняла в первом чтении в июне 2020 года. Как сказал в своем видеообращении Владимир Зеленский, «сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне», однако народу Украины «не нужно благословение от политиков», а потому нынешний опрос — способ властей поговорить с избирателем «откровенно».

Народу написано Владимир Зеленский во время голосования второго тура президентских выборов, апрель, 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Официального статуса у нынешней инициативы президента нет — никакого закона под это дело принято не было. Да и в самом офисе Зеленского уже сообщили, что юридических последствий у этого мероприятия не будет.

Между тем оно уже вызвало много критики. Например, о том, что предложение Владимира Зеленского противоречит законодательству страны, заявили в общественной организации «Комитет избирателей Украины». Там отметили, что такая новация не предусмотрена Избирательным кодексом и вызывает множество вопросов: «Кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет проходить процедура голосования, будет ли опрос проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь его результаты».

В организации напомнили, что в начале сентября похожие инициативы рассматривала Верховная рада — в частности, там предлагали дать Центризбиркому полномочия опрашивать избирателей в день голосования. Однако идея не прошла.

Народу написано Выборы в Верховную раду Украины, июль 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— Многие президенты рассматривали такие идеи накануне голосования, чтобы поднять явку, — сказал «Известиям» депутат Верховной рады от города Мариуполя Вадим Новинский . — Это в первую очередь соцопрос, а не референдум. И здесь создается широкое поле для манипуляций. Если вопросы будут простые, то зачем их выносить. Если более фундаментальные — к примеру, как добиться мира на юго-востоке [Украины], — то все ответы были даны на президентских выборах и выборах в парламент [в 2019 году].

По мнению политика, сейчас у руководства страны есть всё для того, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, а опросы общественного мнения стоит оставить специальным структурам.

— Предполагаю, что руководство хочет прикрыться результатами опроса на тему, которая всех волнует, — вопрос Донбасса, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский . — Возможно, вопросы будут сформулированы так, чтобы ответы исключили возможность предоставления Донбассу автономии, которые предусматривают Минские соглашения (пункт 11 предполагает проведение децентрализации и предоставление отдельным районом Донецкой и Луганской областей особого статуса. — «Известия»).

Особый статус

Причина, по которой местные выборы имеют принципиальное значение, заключается в том, что с ними напрямую увязано урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Исходя из Минских соглашений (пункты 9 и 12), полный контроль над всей территорией страны должен перейти к Киеву на следующий день после того, как в стране, включая территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), состоятся региональные голосования . Вопросы об их порядке в Донбассе надо согласовывать в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в работе которой участвуют представители Киева, ДНР и ЛНР, а также Москвы и ОБСЕ.

Однако в июле 2020 года Верховная рада Украины, назначая дату выборов, постановила, что в неподконтрольном Донбассе они проводиться не будут. Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe объяснил это так: из-за отсутствия контроля над границей Киев не сможет отслеживать ход голосования. «Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда», — сказал президент, подчеркнув, что голосование невозможно еще и по соображениям безопасности — не будет работать правоохранительная система.

Народу написано Предвыборные списки кандидатов на выборах в Верховную раду Украины, июль 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Согласно статье 141 Конституции Украины, местные выборы проходят в последнее воскресенье октября каждые пять лет. Люди голосуют за тех, кто будет представлять их интересы в областных и районных советах, а также в советах территориальных общин. Предыдущее такое голосование прошло 25 октября 2015 года. Как и сейчас, в июле того года Верховная рада постановила не проводить выборы на неподконтрольных Киеву территориях.

— Если выборы происходят без включения ДНР и ЛНР, то Киев тем самым признаёт их не украинской территорией и отталкивает от себя, — сказал «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш . — А провести по правилам и договориться на основании Минских соглашений Киев до сих пор не смог. Согласно этим договоренностям, вариант, при котором в Донбассе поставили [украинский] флаг, всех зачистили, а потом провели голосование, исключен.

Народу написано Второй тур президентских выборов, апрель 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По оценке Михаила Погребинского, Киев не проводит выборы на неподконтрольных территориях, поскольку не хочет легитимировать людей, которые ими управляют.

— Понятно, что там проголосуют за тех, кто к центральным властям относится плохо. На самом деле идет война против людей на той части Украины, которые хотят жить по-своему и которых поддерживает Россия, — отметил эксперт. — Киев не хочет проводить голосование не потому, что готов отказаться от этой территории, а потому, что знает, что проиграет.

По данным недавнего опроса Социологической группы «Рейтинг», на грядущих выборах барьер в 5% преодолеют пять партий: «Слуга народа» (17,2%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,6%), «Европейская солидарность» (11,7%), «Батькивщина» (7,5%) и «За будущее» (7,2%). Данных о том, кого поддерживает население неподконтрольных Киеву территорий, нет — там опрос не проводился.

Народу написано Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко