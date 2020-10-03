Ветер с огнем: почему Киев не справляется с пожарами в Донбассе

Беда не приходит одна. Вслед за новым витком пандемии коронавируса на восток Украины обрушились страшные пожары. Эпицентром стала Луганская область, где погибло 11 человек, в кольце огня оказался 31 поселок. «Известия» разбирались в происходящем.

«Еще позавчера сидели, разговаривали»

Лес загорелся в Луганской области 30 сентября. 2 октября спасатели зафиксировали 146 очагов пожаров. Сложнее всего обстановка вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт. Жертвами пожаров стали 11 человек, 17 местных жителей с ожогами и отравлениями угарным газом госпитализировали.

Тушение пожаров осложняется из-за детонации взрывоопасных предметов, оставшихся во дворах и домах после боевых действий 2014–2016 годов. Из-за взрывов закрылся и пункт пропуска с ЛНР в Станице Луганской. На КПВВ сгорели деревянные навесы и павильон для ожидающих, повреждены элементы инфраструктуры. В самом поселке Станица Луганская загорелись почти все дома на улице Донецкой.

5_4 Фото: ГСЧС Украины

Очевидцы публикуют видео пожаров. Один ролик снят из автомобиля, проезжавшего в окрестностях Северодонецка. На кадрах видны многочисленные очаги пожаров, ночное небо ярко освещено. «Жар идет! Уезжаем, уезжаем, сейчас заправка загорится», — призывает автор ролика водителя. Другой очевидец снял последствия стихийного бедствия — остовы домов, тлеющие хозпостройки. «Еще позавчера сидели, разговаривали. Сейчас всё сгорело, только забор остался. Мурашки по коже!» — говорит автор. Прибывший на место происшествия премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заснял пожары с вертолета.

Житель села Сиротино Иван Лысенко рассказал журналистам о произошедшем. «Дом моей мамы полностью сгорел. Родители пытались тушить, но ветер и огонь были настолько сильными, что было бесполезно. Они просто задыхались от дыма и решили уезжать. Посторонние люди на «Газели» уезжали и забрали родителей, иначе они бы задохнулись. Посторонние люди помогли, но спасателей и полицейских не было. Все самостоятельно выезжали », — рассказал Лысенко.

5_3 Фото: ГСЧС Украины

Житель села Вороново Виктор сообщил, что его родители отказались уезжать даже под страхом смерти. «Мой 14-летний сын помогал родителям тушить. Руки и ноги опалил, уши черные. Огонь шел низовой, лес выгорел снизу. Ветер кидал языки огня на 200–300 м, много очагов. Людей и техники не хватало. Спасатели тушили, добровольцы лопатами, ведрами тушили. Вся дорога от Северодонецка до Вороново горела с двух сторон. Люди выезжали, выбегали с фонариками кто как мог», — отметил он.

Игра в огонь

Украинская часть Донбасса не в первый раз в этом году страдает из-за пожаров. Масштабные возгорания в Луганской области произошли в июле, в результате стихийного бедствия погибло пятеро местных жителей. С новой силой огонь начал распространяться в конце августа. 1 сентября под Станицей Луганской подорвался на мине пожарный. Сил для тушения не хватало, число очагов постепенно росло благодаря сухой погоде. В конце сентября подул сильный ветер, и ситуация ухудшилась.

5_2 Фото: ГСЧС Украины

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала несколько версий возникновения пожаров. Одна из них — обстрелы территории Луганской области военнослужащими ДНР и ЛНР . «С целью документирования преступлений работают 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 свидетелей и потерпевших», — сообщили в аппарате генпрокурора. В штабе украинской вооруженной операции в Донбассе (ООС) заявили, что возгорания вызваны «провокациями с применением трассирующих пуль» .

Эта версия, однако, опровергается тем, что пожары пылают и по другую сторону линии соприкосновения . В поселке Энгельсово в ЛНР в огне погибла 63-летняя женщина. «Пламя добралось до крайней улицы поселка, Садовой, загорелся деревянный забор частного домовладения. Муж бросился спасать имущество в летнюю кухню, жена побежала для этого же в сарай. После ликвидации пожара в сарае обнаружили останки хозяйки», — отмечается в сообщении МЧС ЛНР.

В Луганске говорят, что пожары возникли из-за бесконтрольной вырубки леса. «У населенного пункта Золотое под командованием военного преступника полковника Ивана Гараза проводилась вырубка леса. Работы велись не только для собственных нужд, но и для получения прибыли от продажи материалов. 26 сентября Гараз узнал о приезде комиссии и приказал подчиненным скрыть преступные действия поджогом территории», — рассказал представитель пресс-службы народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он также добавил, что в украинской армии недобросовестные командиры используют бедствие в своих целях. По словам Мазейкина, командир 25-й бригады ВСУ Олег Зенченко приказал сжечь склад боеприпасов в поселке Артем, чтобы скрыть хищения.

Из лесу вышли

Экологи говорят, что ситуацию усугубляют заброшенные лесничества и остаточное финансирование пожарных служб . По их словам, метеорологи предупреждали украинских чиновников об усилении ветра за три дня до возгорания, но те не отреагировали. «Никаких выводов после июльских пожаров не последовало. Пожарным машинам не хватает воды, ведь никто так и не изучил состояние местных водоемов: сколько там воды, как к ним подъехать. Никто не позаботился о необходимых учениях и тренировках спасателей, они по-прежнему работают без специальной радиосвязи», — говорит депутат Верховной рады Сергей Шахов.

Эксперты считают пожары свидетельством дальнейшего ухудшения работы украинских госорганов. «Лес горел и раньше, но до такой катастрофы дело не доходило. Чиновники готовились к критическим ситуациям, могли минимизировать потери. В советское время лесники делали просеки, вырубки, чтобы исключить опасность распространения огня. Сейчас этим не занимаются», — отмечает в беседе с «Известиями» украинский политолог Андрей Золотарев.