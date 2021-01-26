Гадание на Байдене: украинские политики поссорились из-за санкций США

США ввели санкции против ряда украинских политиков. Наибольший резонанс вызвали ограничительные меры против действующего депутата рады, представителя фракции «Слуга народа» Александра Дубинского. В объединении выступили за изгнание депутата из фракции, а тот называет происходящее провокацией. Наказать в Вашингтоне решили и тех, кто участвовал в расследовании предположительно незаконной деятельности на Украине сына нынешнего президента США Хантера Байдена. «Известия» разбирались в ситуации.

В списке значатся

Министерство финансов США ввело санкции против семи граждан Украины. Всех их обвиняют в причастности к «связанной с Россией сети влияния». Фигурантам заблокировали активы в США, а американским гражданам запретили вести какие-либо дела с указанными украинцами.

Гадание на Байдене Здание министерства финансов США в Вашингтоне Фото: TASS/Zuma

В список попал, в частности, бывший депутат рады Александр Онищенко . В 2019 году он выступил с обвинениями против Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в правление украинской газовой компании Burisma. По утверждению Онищенко, Хантер снимал миллионы долларов со счетов Burisma и часть средств переводил отцу. «Были как официальные, так и неофициальные переводы», — заявлял бывший парламентарий, по словам которого деятельность сына нынешнего президента США на Украине прикрывали сотрудники ФБР.

Другой фигурант санкционного списка — бывший прокурор Константин Кулик . В 2019 году он расследовал дело Burisma и подготовил досье с информацией о деятельности Хантера Байдена. После разразившегося скандала Кулика уволили. Летом 2020 года бывший прокурор на пресс-конференции заявил, что из дела Burisma исчезла информация о компаниях, близких к семье Байдена. «Изначально фигурировала взятка в $50 млн, но потом официально засветили лишь $6 млн», — объяснил он.

Гадание на Байдене Президент Украины Петр Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом во время его поездки в Киев Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko

Несколько фигурантов списка известны связями с внефракционным депутатом рады Андреем Деркачом. Тот летом 2020 года обнародовал записи разговоров президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена. Из записей следует, что глава украинского государства согласовывал с американцем все ключевые решения. В частности, обсуждал кандидатуру генпрокурора и премьер-министра, хвастался повышением тарифов ЖКХ, отчитывался о национализации крупнейшего банка.

Против самого Деркача США ввели санкции в сентябре 2020-го. Теперь ограничительные меры коснулись членов его команды. Самый известный среди них — бывший дипломат Андрей Телиженко. В 2016 году он обвинил посольство Украины в Киеве в работе на команду Хиллари Клинтон. По утверждению Телиженко, сотрудники дипмиссии собирали компромат на руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Последнего позднее обвинили в коррупционных связях на Украине, он вынужден был уйти в отставку.

Депутат олигарха

Самая яркая фигура санкционного списка — действующий депутат, представитель фракции «Слуга народа» Александр Дубинский . Его считают негласным лидером группы влияния олигарха Игоря Коломойского в пропрезидентской партии. Кроме того, Дубинский встречался с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. В ходе одной из встреч парламентарий пожаловался бывшему мэру Нью-Йорка, что Международный валютный фонд (МВФ) препятствует расследованиям коррупции на Украине.

Дубинский также критиковал зависимость Украины от западных партнеров. «С 2014 года ключевая проблема Украины — внешнее управление. Украинские власти передали контроль над государством другим странам, фондам и корпорациям. Ключевые чиновники в министерстве финансов, Нацбанке, правоохранительной и судебной системах назначены под давлением Запада. Около 60% депутатов рады — так называемые «соросята», то есть агенты иностранных государств. Они работают не на Украину, а на колонизаторов», — говорил он.

Гадание на Байдене Представитель фракции «Слуга народа» Александр Дубинский Фото: president.gov.ua

Дубинский также выступал против сети антикоррупционных структур, с помощью которых Вашингтон и Брюссель контролируют украинский политический класс. В частности, возмущался поведением главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Летом 2020-го Конституционный суд признал назначение Сытника на должность незаконным, но тот проигнорировал вердикт и продолжает исполнять обязанности. «Глава НАБУ — флагман внешнего управления. На его примере украинцам показывают, что чиновники, назначенные метрополией, неприкосновенны», — заявлял Дубинский.

На фоне американских санкций наказать виновных во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов пообещали и в Киеве. «Независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает всё, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», — пообещал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Позже Генпрокуратура страны открыла уголовные производства против Дубинского по подозрению в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. Наконец, в «Слуге народа» задумались об изгнании опального коллеги из партийных рядов. По сообщению СМИ, представители фракции обсуждали этот вопрос с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. Первое заседание фракции после зимних каникул состоится вечером 25 января. Ожидается, что там депутаты обсудят судьбу Дубинского.

Расколу рада

Эксперты по-разному оценивают последствия санкций для украинской внутренней политики. Политолог Владимир Фесенко в интервью «Известиям» высказал предположение, что санкции не повлияют на ситуацию внутри страны.

— Небольшие риски я вижу для «Слуги народа». Все-таки Дубинский играет там заметную роль. Но пока сохраняется статус-кво: сам депутат из фракции не вышел, объединение его из своих рядов не исключило. Разговоры об изгнании ведутся, но я думаю, что в реальность они не воплотятся. А значит, и устойчивости парламента угрожать ничто не будет, — считает эксперт.

Гадание на Байдене Заседание Верховной рады Фото: president.gov.ua

Украинский политолог Константин Бондаренко придерживается другого мнения.