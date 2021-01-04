Принуждение к спору: с кем Украина поссорилась в прошедшем году

2020 год оказался сложным для всего мира. В разных точках планеты вспыхивали конфликты, революции и даже войны. Не стала исключением и Украина. В минувшем году у Киева испортились отношения с ключевыми партнерами — Венгрией, Белоруссией и Польшей. «Известия» разбирались в особенностях украинской внешней политики.

Венгрия

Отношения Украины и Венгрии ухудшились гораздо раньше. В 2017 году Будапешт протестовал против украинского закона об образовании, с тех пор Венгрия блокирует сотрудничество Киева с НАТО. В 2019 году возмущение Будапешта вызвал закон о языке.

К 2020 году накопился целый комплекс проблем. Летом стороны спорили из-за украинской административной реформы . Первоначально Береговский район Закарпатской области, где существенную долю населения составляют этнические венгры, планировали объединить с Мукачевским районом. Таким образом венгерское население растворялось бы среди украинцев. После протестов Будапешта проект реформы пересмотрели. Береговский район объединили с Виноградовским, территория нового образования совпадет с границами компактного проживания этнических венгров.

Принуждение к спору1 Пограничник на украинско-венгерской границе Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak

Осенью споры продолжились. 25 октября на Украине прошли местные выборы . Будапешт тогда прямо поддержал Партию венгров Украины. Официальные лица призывали проголосовать за объединение, в том числе в сам день выборов, который одновременно являлся днем тишины (агитация запрещена). Более того, Будапешт разрешил находящимся в Венгрии жителям Закарпатья пересечь границу, проголосовать на Украине, а потом вернуться без обязательства отбывать 14-дневный карантин. МИД Украины обвинил соседей во вмешательстве во внутренние дела и запретил въезд двум венгерским высокопоставленным чиновникам.

В начале декабря отношения ухудшились еще больше. Украинские силовики провели обыски у этнических венгров в Закарпатской области. В правоохранительных органах сообщили, что обнаружили печатные материалы, которые популяризируют идеи этнической автономии в Закарпатье. Будапешт опротестовал действия Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к НАТО с просьбой проявить солидарность, призвал направить в Закарпатье миссию ОБСЕ. Венгерские Евродепутаты заявили, что Киев создает ситуацию «гражданской войны».

Белоруссия

До 2020 года отношения Украины и Белоруссии казались безоблачными. Киев и Минск развивали взаимовыгодное сотрудничество, товарооборот в 2019 году составил $5,5 млрд.

Всё изменилось после президентских выборов в Белоруссии. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80% голосов, но оппозиция с результатами не согласилась. Противники Лукашенко провели серию многотысячных акций протеста. Страны Запада поддержали оппонентов белорусского лидера.

Украина вместе со странами ЕС и США не признала итогов выборов Белоруссии. «Учитывая ход избирательной кампании и дальнейшие события, «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В конце августа он объявил о том, что Киев приостанавливает все контакты с Минском. Кроме того, впервые в истории двусторонних отношений Украина отозвала своего посла из Минска, осенью дипломат, правда, вернулся в белорусскую столицу.

Принуждение к спору4 Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Str

Президент Украины Владимир Зеленский также не раз комментировал политический кризис. По его словам, Белоруссия находится на пороге майдана, подобного тому, который был на Украине. «Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — предупреждал Зеленский. Он также объявлял о том, что в своих выступлениях будет обращаться к Лукашенко по имени-фамилии, без указания президентской должности. Кроме того, Зеленский отменил визит в Белоруссию, который должен был состояться в октябре.

Украина также выражала готовность присоединиться к санкциям , введенным против Белоруссии Евросоюзом и США. Киев, однако, этого так и не сделал. «Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию, то я пока против любых экономических ограничений против белорусских компаний или секторов экономики», — заявил Дмитрий Кулеба в начале декабря. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей называл поведение соседнего государства насмешкой над здравым смыслом.

Польша

Отношения с Польшей также крайне важны для Украины. Официально в соседней стране работает 507 тыс. украинцев, неофициальные данные говорят о том, что на заработки уехали 1,3 млн украинцев. Весной из-за пандемии многие вернулись домой, но уже летом пограничники фиксировали движение в обратном направлении. Например, в июне украинцы пересекали границу с Польшей в три раза чаще, чем в апреле.

При этом отношения официального Киева и Варшавы нельзя назвать простыми. В январе 2020 года Польшу возмутило чествование лидера украинских националистов Степана Бандеры. В Киеве прошел марш в честь дня рождения лидера запрещенной в России ОУН. Националисты держали в руках факелы, били в барабаны, кричали любимые лозунги и повесили на здание Киевской горадминистрации (КГГА) огромный портрет Бандеры.

Принуждение к спору2 Митинг по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве, 1 января 2020 года Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Anatolii Stepanov

В Варшаве акцию осудили. «Чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному от желаемого результату в борьбе с антисемитизмом в процессе примирения народов», — заявили в МИД Польши. В ответ представителя Варшавы вызвали в МИД Украины , чтобы объяснить ему «контрпродуктивность публичной дискуссии».

Интересно при этом, что осенью в Польше прошли акции протеста, сравнимые по масштабам с белорусскими. Поводом стало решение Конституционного суда, который ужесточил антиабортное законодательство. Крупнейший митинг состоялся в Варшаве 31 октября. По оценкам мэрии города, в нем приняли участие 100 тыс. человек, несколько десятков участников были задержаны. На эти события украинские власти, однако, никак не отреагировали.

Пояс ненависти

Эксперты по-разному оценивают внешнюю политику Украины. «Отношения с соседями у Киева складываются тяжело. С Венгрией и Польшей поругались из-за украинского национализма. С Белоруссией поссорились из-за того, что Киев пытается следовать в фарватере Запада. Ни в том, ни в другом случае интересов собственно государства мы не видим. Украинское государство слабеет, всё больше напоминает дезорганизованную территорию», — отмечает в беседе с «Известиями» политолог Александр Дудчак.

Принуждение к спору3 Бывший и действующий президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Serg Glovny