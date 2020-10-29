Попали под соседа: почему Украина снова поссорилась с Венгрией
Украина поссорилась с Венгрией из-за местных выборов. Будапешт открыто поддержал венгерские партии в Закарпатской области Украины. Киев в ответ запретил въезд чиновникам соседнего государства, вручил послу ноту протеста. «Известия» разбирались во взаимоотношениях двух стран.
«Надо ударить в ответ»
Местные выборы прошли на Украине 25 октября. В Закарпатской области за власть боролась Партия венгров Украины (ПВУ). Объединение претендовало на места в областном совете и горсовете Ужгорода, должность мэра города Берегово, который считается неофициальным административным центром венгерского нацменьшинства.
Официальный Будапешт не скрывал, что поддерживает ПВУ. Проголосовать за партию в начале октября призывал госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи. В МИД Украины тогда сообщили, что считают агитацию незаконной, заявление о нарушении направили в правоохранительные органы. «Пренебрежение официальными призывами доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны», — подчеркивала спикер украинского МИДа Екатерина Зеленко.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Ужгороде, 23 сентября 2020 года
Будапешт, впрочем, на возмущение соседей внимания не обратил. В день выборов, который одновременно является днем тишины (агитация запрещена), пост в соцсети разместил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Только одна венгерская организация претендует на вступление в Закарпатский местный совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства», — отметил он. Сийярто также добавил, что Будапешт разрешает находящимся в Венгрии жителям Закарпатья пересечь границу, проголосовать на Украине, а потом вернуться без обязательства отбывать 14-дневный карантин.
МИД Украины обвинил официальный Будапешт в наглом вмешательстве во внутренние дела Украины. Киев также запретил въезд двум венгерским высокопоставленным чиновникам. Один из них — госсекретарь канцелярии премьер-министра, должность другого не называется. Кроме того, ноту протеста вручили послу Венгрии. «Мой принцип очень прост: если тебя ударили, надо ударить в ответ», — прокомментировал происходящее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
При этом венгерская партия показала довольно хороший результат. На выборах в горсовет Ужгорода она преодолела 5-процентный барьер, в Береговском райсовете получила большинство. Венгерский кандидат победил на выборах мэра Берегово. Санкции Киева к венгерским чиновникам Сийярто назвал жалкими и бессмысленными. Глава МИД Венгрии также пригрозил воспрепятствовать евроатлантической интеграции Киева.
Заклятые соседи
Закарпатская область — регион со сложной историей и этническим составом. Область входит в состав Украины, но здесь живут 200 тыс. этнических венгров. Многие жители не знают украинского языка, вывески в магазинах — на венгерском, на административных зданиях государственные флаги Украины соседствуют с флагами Венгрии.
Противоречия между двумя странами обострились после победы майдана в Киеве в 2014 году. С одной стороны, Будапешт настораживало усиление в соседней стране националистов. С другой стороны, венгерские официальные лица внимательно изучали события в Крыму. В результате премьер-министр Виктор Орбан заговорил об автономии для Закарпатья. «Украина не может быть стабильной и демократической, если не предоставит местным меньшинствам, в том числе венгерской общине, то, что они заслуживают. Венгры Карпатского региона имеют право на двойное гражданство и автономию», — говорил Орбан в мае 2014 года.
Следующий виток конфликта произошел в 2017 году, когда Верховная рада приняла закон «Об образовании». Документ жестко ограничил использование на Украине языков нацменьшинств. В Венгрии назвали документ позорным и обвинили Киев в «ударе в спину», поскольку именно Будапешт помогал Украине интегрироваться с ЕС. «Они [украинские власти] отобрали у меньшинств право использовать родной язык для получения образования. Это грубое нарушение прав человека», — возмущался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Тогда же венгерская сторона подала жалобы в ОБСЕ и ООН, начала блокировать работу комиссии Украина–НАТО, а также предупредила, что о вступлении в ЕС Украина может забыть.
Киев пошел на некоторые уступки. В законе о среднем образовании украинские власти предусмотрели разные модели изучения языка. Русские школы перевели на мову с 1 сентября 2020 года. Школы с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза (в том числе венгерский), перейдут на украинский в 2024 году. К тому же доминирование мовы не будет абсолютным. На венгерском можно будет учиться в начальной школе, потом доля госязыка будет возрастать. В старших школах 60% учебного времени должно читаться на украинском, то есть 40% останется за венгерским.
Протест «Национального корпуса» около здания министерства иностранных дел Украины после массовой выдачи жителям Закарпатья венгерских паспортов, 26 сентября 2018 года
Уступки, впрочем, наладить отношения не помогли. Громкий скандал произошел в 2018 году, когда стало известно о массовой выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов. На появившихся в интернете видеороликах видно, что украинцы при этом произносят присягу на верность Венгрии, обещают не рассказывать украинским госорганам о втором паспорте. Венгерские паспорта украинцы получали охотно, ведь они позволяют свободно пересекать границы и работать в ЕС. В том же 2018 году Будапешт учредил должность уполномоченного по развитию Закарпатья, что моментально вызвало протест в Киеве.
Наконец, уже в 2020 году скандал вспыхнул из-за административной реформы на Украине. Согласно первоначальному плану, Береговский район должен был войти в состав Мукачевского района Закарпатской области. Таким образом венгерское население растворялось бы среди украинцев, теряло субъектность. Однако после протестов Будапешта проект реформы пересмотрели. По последним планам Береговский район объединят с Виноградовским, территория нового образования будет совпадать с границами компактного проживания этнических венгров. Украинские активисты говорят, что отдельная венгерская административная единица угрожает стабильности и безопасности государства.
Война и мир
Накануне местных выборов казалось, что в отношениях Украины и Венгрии наметилось потепление. В сентябре Петер Сийярто встретился в Ужгороде с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Дипломаты договорились о создании межправительственных групп по вопросам образования и приграничного сотрудничества. Венгерский министр назвал диалог успешным и объявил, что премьер Виктор Орбан хочет встретиться с Владимиром Зеленским. Теперь, видимо, эту встречу снова отложат.
Местные выборы в деревне Кострина, Закарпатье, 25 октября 2020 года
Украинский политолог Андрей Золотарев говорит «Известиям», что вопросы между двумя странами будут возникать и дальше. «Отдельные районы Закарпатья будут всё более венгерскими, связь с Венгрией будет расти. Де-юре это будет Украина. Де-факто связь этих территорий с Киевом будет всё более ослабевать. В случае серьезных катаклизмов на Украине возможно и юридическое оформление этого отчуждения», — отмечает эксперт.
Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько считает, что конфликт с Венгрией свидетельствует о потере Украиной суверенитета. «Из недавних расшифровок разговоров Байдена и Порошенко выяснилось, что Вашингтон продавливал своего кандидата на пост генпрокурора Украины. МВФ настоял на отмене моратория на продажу земли. Будапешт не стесняется агитировать на украинских выборах. Украина превращается в государство третьего мира, которой свою волю навязывают более сильные игроки», — говорит собеседник.