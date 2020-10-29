Попали под соседа: почему Украина снова поссорилась с Венгрией

Украина поссорилась с Венгрией из-за местных выборов. Будапешт открыто поддержал венгерские партии в Закарпатской области Украины. Киев в ответ запретил въезд чиновникам соседнего государства, вручил послу ноту протеста. «Известия» разбирались во взаимоотношениях двух стран.

«Надо ударить в ответ»

Местные выборы прошли на Украине 25 октября. В Закарпатской области за власть боролась Партия венгров Украины (ПВУ). Объединение претендовало на места в областном совете и горсовете Ужгорода, должность мэра города Берегово, который считается неофициальным административным центром венгерского нацменьшинства.

Официальный Будапешт не скрывал, что поддерживает ПВУ. Проголосовать за партию в начале октября призывал госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи. В МИД Украины тогда сообщили, что считают агитацию незаконной, заявление о нарушении направили в правоохранительные органы. «Пренебрежение официальными призывами доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны», — подчеркивала спикер украинского МИДа Екатерина Зеленко.

Попали под соседа Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Ужгороде, 23 сентября 2020 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Будапешт, впрочем, на возмущение соседей внимания не обратил. В день выборов, который одновременно является днем тишины (агитация запрещена), пост в соцсети разместил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Только одна венгерская организация претендует на вступление в Закарпатский местный совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства», — отметил он. Сийярто также добавил, что Будапешт разрешает находящимся в Венгрии жителям Закарпатья пересечь границу, проголосовать на Украине, а потом вернуться без обязательства отбывать 14-дневный карантин.

МИД Украины обвинил официальный Будапешт в наглом вмешательстве во внутренние дела Украины. Киев также запретил въезд двум венгерским высокопоставленным чиновникам. Один из них — госсекретарь канцелярии премьер-министра, должность другого не называется. Кроме того, ноту протеста вручили послу Венгрии. «Мой принцип очень прост: если тебя ударили, надо ударить в ответ», — прокомментировал происходящее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом венгерская партия показала довольно хороший результат. На выборах в горсовет Ужгорода она преодолела 5-процентный барьер, в Береговском райсовете получила большинство. Венгерский кандидат победил на выборах мэра Берегово. Санкции Киева к венгерским чиновникам Сийярто назвал жалкими и бессмысленными. Глава МИД Венгрии также пригрозил воспрепятствовать евроатлантической интеграции Киева.

Заклятые соседи

Закарпатская область — регион со сложной историей и этническим составом. Область входит в состав Украины, но здесь живут 200 тыс. этнических венгров . Многие жители не знают украинского языка, вывески в магазинах — на венгерском, на административных зданиях государственные флаги Украины соседствуют с флагами Венгрии.

Противоречия между двумя странами обострились после победы майдана в Киеве в 2014 году. С одной стороны, Будапешт настораживало усиление в соседней стране националистов. С другой стороны, венгерские официальные лица внимательно изучали события в Крыму. В результате премьер-министр Виктор Орбан заговорил об автономии для Закарпатья. «Украина не может быть стабильной и демократической, если не предоставит местным меньшинствам, в том числе венгерской общине, то, что они заслуживают. Венгры Карпатского региона имеют право на двойное гражданство и автономию», — говорил Орбан в мае 2014 года.

Попали под соседа Фото: Global Look Press/ZUMA

Следующий виток конфликта произошел в 2017 году, когда Верховная рада приняла закон «Об образовании». Документ жестко ограничил использование на Украине языков нацменьшинств . В Венгрии назвали документ позорным и обвинили Киев в «ударе в спину», поскольку именно Будапешт помогал Украине интегрироваться с ЕС. «Они [украинские власти] отобрали у меньшинств право использовать родной язык для получения образования. Это грубое нарушение прав человека», — возмущался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Тогда же венгерская сторона подала жалобы в ОБСЕ и ООН, начала блокировать работу комиссии Украина–НАТО, а также предупредила, что о вступлении в ЕС Украина может забыть.

Киев пошел на некоторые уступки. В законе о среднем образовании украинские власти предусмотрели разные модели изучения языка. Русские школы перевели на мову с 1 сентября 2020 года. Школы с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза (в том числе венгерский), перейдут на украинский в 2024 году . К тому же доминирование мовы не будет абсолютным. На венгерском можно будет учиться в начальной школе, потом доля госязыка будет возрастать. В старших школах 60% учебного времени должно читаться на украинском, то есть 40% останется за венгерским.

Попали под соседа Протест «Национального корпуса» около здания министерства иностранных дел Украины после массовой выдачи жителям Закарпатья венгерских паспортов, 26 сентября 2018 года Фото: Global Look Press/ZUMA

Уступки, впрочем, наладить отношения не помогли. Громкий скандал произошел в 2018 году, когда стало известно о массовой выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов. На появившихся в интернете видеороликах видно, что украинцы при этом произносят присягу на верность Венгрии, обещают не рассказывать украинским госорганам о втором паспорте . Венгерские паспорта украинцы получали охотно, ведь они позволяют свободно пересекать границы и работать в ЕС. В том же 2018 году Будапешт учредил должность уполномоченного по развитию Закарпатья, что моментально вызвало протест в Киеве.

Наконец, уже в 2020 году скандал вспыхнул из-за административной реформы на Украине. Согласно первоначальному плану, Береговский район должен был войти в состав Мукачевского района Закарпатской области. Таким образом венгерское население растворялось бы среди украинцев, теряло субъектность. Однако после протестов Будапешта проект реформы пересмотрели. По последним планам Береговский район объединят с Виноградовским, территория нового образования будет совпадать с границами компактного проживания этнических венгров . Украинские активисты говорят, что отдельная венгерская административная единица угрожает стабильности и безопасности государства.

Война и мир

Накануне местных выборов казалось, что в отношениях Украины и Венгрии наметилось потепление. В сентябре Петер Сийярто встретился в Ужгороде с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Дипломаты договорились о создании межправительственных групп по вопросам образования и приграничного сотрудничества. Венгерский министр назвал диалог успешным и объявил, что премьер Виктор Орбан хочет встретиться с Владимиром Зеленским. Теперь, видимо, эту встречу снова отложат.

Попали под соседа Местные выборы в деревне Кострина, Закарпатье, 25 октября 2020 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Украинский политолог Андрей Золотарев говорит «Известиям», что вопросы между двумя странами будут возникать и дальше. «Отдельные районы Закарпатья будут всё более венгерскими, связь с Венгрией будет расти. Де-юре это будет Украина. Де-факто связь этих территорий с Киевом будет всё более ослабевать. В случае серьезных катаклизмов на Украине возможно и юридическое оформление этого отчуждения», — отмечает эксперт.