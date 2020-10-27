Слуга на поражение: почему партия Зеленского провалилась на выборах

На Украине 25 октября прошли местные выборы. Главная сенсация — провал пропрезидентской партии «Слуга народа». Ее представители пропустили других кандидатов во второй тур мэрских выборов в Киеве, Одессе, Днепре, заняли третье место на выборах в горсовет Киева. При этом еще год назад партия Владимира Зеленского побеждала конкурентов с заведомым преимуществом. «Известия» разбирались в причинах поражения.

Борьба в партере

Местные выборы прошли на Украине 25 октября. Точных данных ЦИК пока не предоставила, комиссия с самого начала предупреждала, что голоса в этот раз будут считать долго, по сложной схеме. Оценить результаты можно по данным экзитполов. Они свидетельствуют, что партия «Слуга народа» потерпела поражение почти во всех регионах. Так, на выборах мэра Киева лидирует действующий градоначальник Виталий Кличко. По данным штаба кандидата, Кличко получил 50,9% и победил уже в первом туре. Сенсацией стало второе место Александра Попова, который возглавлял мэрию при Викторе Януковиче. Кандидат от партии Зеленского занял только четвертое место.

Похожая конфигурация в других крупных городах. Действующие мэры победили в Харькове, Одессе, Днепре, Ивано-Франковске. Второе и третье места заняли кандидаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Европейской солидарности» Петра Порошенко. «Слуги народа» довольствовались третьими-четвертыми позициями. Наиболее успешной для партии стала кампания в родном для президента Украины Кривом Роге, там «слуга народа» вышел во второй тур мэрских выборов.

Слуга на поражение Фото: РИА Новости/Стрингер

Нечем похвастаться и на выборах в горсоветы. В Киеве, Одессе, Харькове и Днепре победили партии действующих мэров, «слуги народа» заняли третье место с результатом 8–15%. В Мариуполе партия президента пропустила вперед даже объединение блогера Анатолия Шария. Лучше всего результат опять же в Кривом Роге. Здесь у «зеленых» будет самая большая фракция, хотя ближайший конкурент отстал только на процент.

Еще один показательный момент — явка. На нынешних выборах она стала самой низкой за всю историю независимой Украины. На участки пришли 36,8% избирателей. Для сравнения, в местных выборах 2015 года участвовали 46,6%. Очевидно, что от голосования граждан отпугнула не только пандемия. Такая явка еще и свидетельствует об отчуждении между властями и избирателями.

В «Слуге народа» результат восприняли внешне спокойно. «Я не считаю выборы провалом… На местных выборах есть своя специфика. Очень много людей выбирают местных людей и местные партии. Мы как национальная партия будем везде представлены. Количество мандатов в целом по Украине будет достаточно серьезным», — заявил глава партии Александр Корниенко в ходе брифинга. Он, правда, не стал вспоминать, что еще год назад доминирование «Слуги народа» не вызывало сомнений. На выборах в Верховную раду объединение получило 43,16 %, победило в 21 из 24 регионов Украины.

Год за два

Главная причина поражения «Слуги народа» — партия Зеленского провалила все инициативы, с которыми шла на выборы в прошлом году. В объединении обещали завершить войну в Донбассе. В регионе действительно с 27 июля действует режим прекращения огня, гуманитарная обстановка улучшилась. Но об окончании войны стороны так и не договорились, Киев не решается выполнить политическую часть Минских соглашений. Характерной в связи с этим стала судьба советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Тот призвал отказаться от языка войны, но подвергся нападению националистов. Нападавших не осудили, президент Зеленский Сивохо уволил.

Слуга на поражение Президент Украины Владимир Зеленский во время голосования на избирательном участке Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Фигурантом похожей истории стал представитель Украины в трехсторонней группе Витольд Фокин. Он выступил за амнистию в Донбассе и предоставление региону особого статуса. По сути, повторил положения Минских соглашений. Слова Фокина возмутили правых радикалов, и Зеленский отправил переговорщика в отставку. При этом Киев не стесняется принимать решения, которые мирным договоренностям противоречат. Например, летом Верховная рада решила, что местные выборы в неподконтрольной части Донбасса пройдут только после передачи Киеву участка госграницы, хотя соглашения диктуют другой порядок.

«Зеленые» также обещали наказать предшественников. Против бывшего президента Петра Порошенко действительно возбудили 15 уголовных дел , обвинили в том числе в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и присвоении чужой собственности. Но ни одно дело не сдвинулось с мертвой точки. Нерешительность Зеленского привела к тому, что Порошенко восстановил силы — его партия стала самой популярной на западе Украины.

Слуга на поражение Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко Фото: Global Look Press

Намекали в «Слуге народа» на то, что остановят украинизацию . За пять дней до сложения полномочий Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка. Документ обязал судей, врачей, учителей, прокуроров разговаривать на украинском. «Слуги народа» долго критиковали закон, но внести изменения так и не решились . Более того, в январе 2020 года депутаты одобрили закон о среднем образовании, который окончательно запретил русские школы.

Мечты об отставке

Руководитель Института украинской политики Константин Бондаренко говорит «Известиям», что падение популярности «Слуги народа» прогнозировалось еще в прошлом году. «На местных выборах чаще голосуют за профессионалов, а не политиков. Большое значение тут имеют личности кандидатов, а не партийный бренд. Партия же Зеленского осталась во многом виртуальным объединением. Здесь так и не определились с позиционированием, не смогли собрать под свои знамена хозяйственников», — отмечает собеседник.

Эксперт добавляет, что говорить об обвальной потере популярности не стоит. «Президент сохраняет большинство в раде, на местном уровне «слуги народа» войдут, видимо, в коалиции с региональными политическими силами. Наверное, команда президента будет укреплять губернаторский корпус. Главы регионов станут активнее модерировать региональную политику », — прогнозирует Бондаренко.

Слуга на поражение Фото: РИА Новости/Стрингер

Политолог Александр Дудчак говорит, что год назад преимуществом «Слуги народа» было отсутствие идеологии. «Партию поддержали тогда все сторонники перемен. Голоса отдали и сторонники, и противники нормализации отношений с Россией. Всех объединила ненависть к предыдущему президенту. Но за прошедший год выяснилось, что Зеленский ни одного вопроса решить не может, во многом продолжает политику предшественника», — подчеркивает эксперт.