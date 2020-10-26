Под опросом: почему «Слуга народа» провалилась на местных выборах

Результаты «Слуги народа» на местных выборах на Украине могли быть выше, если бы глава государства и его единомышленники смогли выполнить свои обещания — решить вопрос с Донбассом и нормализовать отношения с Россией. Об этом, комментируя ход голосования, заявили опрошенные «Известиями» эксперты и политики. Представители партии президента не смогли выйти во второй тур мэрских выборов в Киеве и Одессе. А ряд грубых нарушений, допущенных в процессе народного волеизъявления, подрывают доверие к избирательной системе в стране в целом. Раскритиковали политологи и проведение в день выборов общеукраинского опроса. По их мнению, основная цель этого мероприятия — заработать очки для президента и использовать результаты для оправдания политических решений. При этом к объективности исследования много вопросов: зачастую у респондентов даже не спрашивали паспортные данные.

Подставленные цели

Украинское голосование началось бодро. Уже ранним утром в СМИ появилась информация о махинациях на местных выборах, а к вечеру — после получения трех тысяч сообщений о нарушениях — было возбуждено более 60 уголовных дел. Например, в Сумской области, находящейся на северо-востоке страны, создавали не только поддельные бюллетени, но и фейковые избирательные участки. В некоторых регионах преступники шли на кардинальные меры, заявляя о минировании — таких сообщений было около 10, но ни одно из них, к счастью, не подтвердилось.

Не обошлось и без курьезов. В эфир украинских каналов попала выходка активистки движения Femen, которая решила оголиться перед Владимиром Зеленским и его супругой, когда те шли на избирательный участок. На изнанке юбки было написано Zexist (микс из первых букв фамилии президента на английском и слов exit (выход) и "сексист"). Как позже пояснили представители движения, таким образом они выразили протест главе государства, «позволяющему себе и своей банде сексистские высказывания в адрес женщин».

Однако этот маленький перфоманс не помешал украинскому президенту сделать выбор и пройти свой собственный опрос.

— Для меня важно, как для любого украинца, чтобы мы избирали тех людей, которым доверяем. Это местные выборы. Важно, что эти люди могут сделать на местах, — заявил Владимир Зеленский.

Избирательные участки на местных выборах работали с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). К их закрытию явка в среднем по стране, по предварительным данным ЦИК, составила около 37%. По данным экзитполов, второй тур выборов мэра пройдет в Киеве. Там лидируют действующий градоначальник Виталий Кличко и Александр Попов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Борьба продолжится и в Одессе, где на кресло главы города претендуют Геннадий Труханов, сейчас занимающий этот пост, и Николай Скорик от ОПЗЖ. В этих ключевых регионах кандидат «Слуги народа» занял третье место.

Победить в городах-миллионниках партии президента не удалось из-за бездействия властей, считает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

— Поражение «Слуги народа» в ключевых регионах демонстрирует завершение «зеленой волны», которая накрыла политическую карту Украины сначала на президентских, а потом и на парламентских выборах. Эта короткая эпоха подходит к концу, потому что глава государства не выполняет свои обещания. Владимир Зеленский не изменил курс страны с агрессивного антироссийского и прозападного, который уже был при Петре Порошенко, на умеренный. С каждым годом его риторика лишь усиливается, — сказал «Известиям» эксперт.

На востоке страны большое влияние имеет «Оппозиционная платформа — За жизнь», а на западе — «Европейская солидарность». При этом иногда украинские политики действуют согласовано. Например, в некоторых случаях партии пытаются договориться с популярными мэрами совместно управлять регионом — они проигрывают на выборах, но им не мешают занимать места по спискам.

Результаты выборов показали, что общество разочаровано деятельностью главы государства и его единомышленников, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников.

— Уж больно громкая была победа, Владимиру Зеленскому с его партией «Слуга народа» многие доверились. Однако прошло больше года, а результатов нет, — отметил депутат.

Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят в последнее воскресенье октября каждые пять лет. Люди проголосовали за депутатов 22 областных, 381 городского, 136 районных и более 1 тыс. поселковых советов, а также мэров большинства украинских городов. В политическом процессе не участвовал неподконтрольный Киеву Донбасс.

Восток и запад

Главная же цель опроса, который Владимир Зеленский провел в день выборов, заключалась в пиаре правящей партии, сошлись во мнении эксперты. Украинцам предлагали ответить на пять вопросов. Первые два касались введения пожизненного заключения для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны в Донбассе. Еще два — сокращения числа депутатов Верховной рады до 300 и возможности легализации каннабиса в медицинских целях. Последний вопрос затрагивал тему «гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Согласно данным экзитпола, лишь 45% населения поддержали идею с Донбассом. Остальные предложения были встречены на ура — их одобрили больше 70% украинцев. При этом юридической силы результаты опроса не имеют и носят лишь консультативный характер, напоминают эксперты.

Однако, как заявил «Известиям» политолог Ростислав Ищенко, к объективности исследования очень много вопросов - в первую очередь, потому что все организовала партия власти. Инициатива главы государства, по данным председателя правления гражданской сети «Опора» Ольги Айвазовской, могла обойтись в 103 млн гривен (более $3,6 млн).

В «Слуге народа» полагали, что опрос повысит вовлеченность избирателей, что, в свою очередь, увеличило бы шансы партии победить, считает Михаил Погребинский.

— Вопросы очень популистские — было ясно, что многие ответят утвердительно. А результаты исследования президент потом сможет использовать в качестве политической аргументации, — сказал эксперт, подчеркнув, что большинство населения не имеет четкого представления о значении свободной экономической зоны и Будапештского меморандума.

Кроме того, по словам политолога, волонтеры получают за свою работу деньги, однако зачастую они даже не просят респондентов показать паспорт. На многочисленные нарушения при проведении опроса в разных регионах пожаловалась общественная организация «Комитет избирателей Украины». По словам очевидцев, многие коробки для бюллетеней — картонные и без пломб.

Так или иначе, местные выборы на Украине показали — попытка Владимира Зеленского создать объединительную для запада и востока страны политическую силу — «Слуга народа» — провалилась. Поверивший в нового президента избиратель разочаровался и вернулся к прежним позициям. В западных областях победу праздновали проевропейские партии, в восточных — оппозиционные, тяготеющие к восстановлению отношений с Россией. На момент публикации материала официальные результаты еще не были известны.