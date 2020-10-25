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На Украине возбудили шесть уголовных дел с начала голосования на выборах

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Правоохранительные органы Украины возбудили шесть уголовных дел и несколько административных протоколов по фактам нарушений в ходе голосования на местных выборах в стране. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

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«В день выборов зарегистрировано 383 заявки (о нарушениях в ходе голосования — Ред.), составлено два административных протокола и открыто шесть уголовных дел», — приводит его слова издание «Гордон».

Кроме того, во время голосования в Киеве полиция задержала женщину, которая подняла юбку, когда к участку шел президент Владимир Зеленский с супругой. По данным издания «Страна», женщина является представительницей движения Femen.

15 октября стало известно, что в ходе местных выборов гражданам предложат ответить на пять вопросов.

Первые два касаются введения пожизненного заключения для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Еще два вопроса — о сокращении числа депутатов Верховной рады до 300 и возможности легализации каннабиса в медицинский целях для уменьшения боли у тяжелобольных.

Последний вопрос касается сферы о «гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

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