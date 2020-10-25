Женщина оголилась перед Зеленским на избирательном участке в Киеве

В Киеве активистка оголилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот вместе с супругой шел на участок для голосования на местных выборах. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает «Страна».

В момент, когда глава государства подходил к участку, из толпы выбежала девушка, засвистела в свисток и задрала юбку красного цвета. На изнанке юбки было написано Zexist, активистка оказалась без нижнего белья.

Девушку сразу оттащила охрана Зеленского.

По данным издания, девушка оказалась активисткой движения Femen.

Как пояснили «Стране» в Femen, надпись Zexist на юбке означает правление «президента-анекдотчика, позволяющего себе и своей банде сексистские высказывания в адрес женщин».

Ранее, в воскресенье, сообщалось, что правоохранительные органы Украины возбудили шесть уголовных дел и несколько административных протоколов по фактам нарушений в ходе голосования на местных выборах.

15 октября стало известно, что в ходе местных выборов гражданам предложат ответить на пять вопросов.

Первые два касаются введения пожизненного заключения для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Еще два вопроса — о сокращении числа депутатов Верховной рады до 300 и возможности легализации каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.

Последний вопрос касается сферы о «гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».