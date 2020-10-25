Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Росприроднадзор не выявил загрязнения акватории после ЧП с танкером
Мир
Ряд станций метро в Минске закрыли перед акцией протеста
Общество
Мишустин утвердил перечень пунктов пропуска для въезда в РФ по электронной визе
Мир
Несколько протестующих получили ранения в стычках с полицией в Багдаде
Мир
На Украине возбудили шесть уголовных дел с начала голосования на выборах

Женщина оголилась перед Зеленским на избирательном участке в Киеве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве активистка оголилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот вместе с супругой шел на участок для голосования на местных выборах. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает «Страна».

Риторический опрос: как пройдут местные выборы на Украине
Зеленский спросит избирателей об отношении к марихуане и Донбассу

В момент, когда глава государства подходил к участку, из толпы выбежала девушка, засвистела в свисток и задрала юбку красного цвета. На изнанке юбки было написано Zexist, активистка оказалась без нижнего белья.

Девушку сразу оттащила охрана Зеленского.

По данным издания, девушка оказалась активисткой движения Femen.

Как пояснили «Стране» в Femen, надпись Zexist на юбке означает правление «президента-анекдотчика, позволяющего себе и своей банде сексистские высказывания в адрес женщин».

Ранее, в воскресенье, сообщалось, что правоохранительные органы Украины возбудили шесть уголовных дел и несколько административных протоколов по фактам нарушений в ходе голосования на местных выборах.

15 октября стало известно, что в ходе местных выборов гражданам предложат ответить на пять вопросов.

Первые два касаются введения пожизненного заключения для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Еще два вопроса — о сокращении числа депутатов Верховной рады до 300 и возможности легализации каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.

Последний вопрос касается сферы о «гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020