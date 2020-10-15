Зеленский назвал второй вопрос всеукраинского опроса

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября озвучил второй вопрос, на который предстоит ответить гражданам в рамках всенародного опроса.

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны? В воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Накануне украинский лидер озвучил первую тему опроса — гражданам предложат ответить, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию.

Опрос состоится 25 октября в день региональных выборов в стране. Всего в списке будет пять вопросов, суть оставшихся трех пока держится в секрете.

Зеленский лишь сообщил, что это будут вопросы «о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали», пишет «Газета.ру».

При этом в офисе украинского лидера отмечали, что результаты опроса не будут иметь прямых юридических последствий.

Согласно исследованию «Перспективы и проблемы в процессе перехода Украины к демократии», опубликованному 13 октября, 35% опрошенных жителей страны считают, что государство движется в неверном направлении.