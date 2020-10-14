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Соцопрос выявил отношение украинцев к политике Зеленского

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Опрос, проведенный среди украинских граждан, продемонстрировал их отношение к политике, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским. Данные исследования Национального демократического института США (NDI) приводит RT 14 октября.

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Согласно исследованию «Перспективы и проблемы в процессе перехода Украины к демократии», 35% опрошенных украинцев считают, что страна движется в неверном направлении. В декабре прошлого года таких было 25%. Самыми недовольными в этом плане оказались жители юга и востока страны.

Кроме того, обеспокоенность по поводу «отката демократии» выразили 22% респондентов.

Также опрошенные отметили ухудшение ситуации в здравоохранении и образовании в стране с приходом к власти Владимира Зеленского.

Экономикой страны недовольны 63% респондентов. Более 60% указали на возросшие проблемы с занятостью населения, 72% — на рост цен.

Преобладающее число участников опроса, по данным опроса, говорят, что Зеленский не выполняет своих обещаний.

Опрос проводился с 22 июля по 16 августа среди 2,5 тыс. человек из разных регионов страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий.

Ранее, в сентябре, сообщалось о результатах проведенного на Украине социологического исследования, согласно которому разочаровались ситуацией в стране больше половины опрошенных граждан. Однако еще больше, несмотря на негатив, высказались за то, чтобы остаться жить в своей стране.

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