Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса

Первый вопрос из всеукраинского опроса, который планируется провести 25 октября, коснется наказания за коррупцию. Об этом в среду, 14 октября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Вопрос номер один. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо больших масштабах?» — приводит «Газета.ру» слова Зеленского.

Украинский лидер отметил, что власти пообещали все важные вопросы решать вместе с народом и через 11 дней, придя на избирательный участок, люди смогут высказать свое мнение по пяти ключевым темам.

В офисе Зеленского уточнили, что результаты всеукраинского опроса не будут иметь прямых юридических последствий.

Ранее в этот же день были опубликованы результаты исследования, согласно которым 35% опрошенных украинцев считают неверным направление движения страны.

Кроме того, 24 сентября социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что ситуацией на Украине разочарованы почти 60% опрошенных жителей.

В середине сентября Зеленского, по данным опросов, готовы были поддержать на выборах только 29% избирателей.