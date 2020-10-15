Названы все пять вопросов Зеленского для всеукраинского опроса

Названы все вопросы, которые президент Украины Владимир Зеленский намерен задать украинцам во время местных выборов 25 октября. Их в четверг публикует издание «Страна.ua».

Всенародный опрос содержит пять вопросов. Первые два, которые уже были озвучены ранее Зеленским, касаются использования пожизненного заключения для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Третий и четвертый вопросы — о сокращении числа депутатов Верховной рады до 300 и возможности легализации каннабиса в медицинский целях — для уменьшения боли у тяжелобольных.

Последний, пятый вопрос: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?»

Отмечается, что источник издания в офисе президента подтвердил достоверность вопросов, добавив, что их еще должны окончательно утвердить.

Опрос состоится 25 октября в день региональных выборов в стране. Сообщалось, что всего в списке будет пять вопросов, суть оставшихся трех держалась в секрете. При этом в офисе украинского лидера отмечали, что результаты опроса не будут иметь прямых юридических последствий.

Согласно исследованию «Перспективы и проблемы в процессе перехода Украины к демократии», опубликованному 13 октября, 35% опрошенных жителей страны считают, что государство движется в неверном направлении.