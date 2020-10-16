Риторический опрос: как пройдут местные выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что вместе с местными выборами 25 октября пройдет всенародный опрос. «Я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями и таксистами», — сказал он в видеообращении. Один вопрос будет касаться легализации марихуаны, другой — создания свободной экономической зоны в Донбассе. «Известия» разбирались в том, для чего нужен опрос, как он будет проходить.

Вопрос на миллиард

Владимир Зеленский объявил о проведении всенародного опроса 13 октября. Видеообращение главы государства транслировали украинские телеканалы. «Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: «А что думаешь ты?» Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты», — пообещал он, добавив, что сами вопросы огласит позже.

14 октября Зеленский выпустил новый ролик, в котором огласил первый вопрос: украинцам предложат высказаться, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах. 15 октября президент рассказал о втором вопросе. Украинцев спросят о том, одобряют ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны. Уточняется, что речь идет о подконтрольной Киеву части региона.

Ковид-контроль Владимир Зеленский Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua

Официально об оставшихся трех вопросах еще не сообщалось, но в соцсетях распространяется предполагаемая фотография бюллетеня. Третий вопрос в нем — одобряете ли вы сокращение депутатов рады? Четвертый — поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях? Пятый — поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? Вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснил, что опрос станет «пробником референдума».

До сих пор туманными остаются техническая и юридическая стороны опроса. Известно, что на выходе с участков поставят прозрачные урны, для проведения опроса напечатают 5 млн специальных бюллетеней . Законодательство запрещает работникам избиркомов участвовать в такой процедуре, в ЦИК сказали, что проводить опрос не собираются. Ожидается, что избирателей опросят специальные волонтеры , но неизвестно, кто их наймет и обучит.

Стоимость процедуры также остается неизвестной. Директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто предполагает, что расходы составят $200–450 тыс. Другие эксперты отмечают, что референдум на Украине стоит $70 млн, опрос также стоит миллионы долларов. Закон не позволяет тратить средства госбюджета, имя спонсора не называется.

Риторический опрос Фото: ТАСС/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Судя по всему, процедура будет неким подобием экзитпола. Юридической ценности результаты иметь не будут. «Предположим, что итогом опроса стала всенародная поддержка легализации конопли. Означает ли это, что завтра ее легализуют? Нет! Последнее слово за Верховной радой. Но у нас нет закона, который обязывает парламент имплементировать итоги всеукраинского опроса. У нас вообще нет закона о плебисците», — говорит юрист Татьяна Ярош.

Выборы с короной

Местные выборы — важное политическое событие. 25 октября граждане Украины выберут депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров различных уровней. На подконтрольной Киеву части Донбасса выборов в областной совет не будет, эти территории по-прежнему подчиняются военно-гражданским администрациям.

Нынешняя кампания проходит в условиях пандемии коронавируса. В первой половине октября страна поставила несколько антирекордов. 9 октября в стране зафиксировали наибольшее число зараженных, 10 октября — больше всего смертей. Среди пострадавших от инфекции значатся и известные политики. Заболел, например, мэр Харькова Геннадий Кернес. СМИ публиковали информацию о потере градоначальником речи.

В таких условиях на Украине карантин продлили до 31 декабря, строго регламентировали проведение массовых мероприятий. Некоторые политики предлагали перенести выборы . Для этого в стране должны были ввести военное положение или режим чрезвычайной ситуации. Одобрить отмену должны были бы депутаты рады. Но на такие меры официальный Киев не решился.

Вторая особенность местных выборов — падение рейтингов пропрезидентской партии «Слуга народа». Год назад на парламентских выборах объединение получило 43,16% голосов. Теперь за него готовы проголосовать лишь 13,1% избирателей. «Европейской солидарности» Петра Порошенко симпатизируют 10,9%, «Оппозиционной платформе — За жизнь» — 10%. То есть рейтинги партий первой тройки примерно равны. «Слуга народа» аккумулирует голоса центра страны, «Европейская солидарность» — запада, ОПЗЖ — востока и юго-востока.

Риторический опрос Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Третья особенность — усиление региональных элит. Соцопросы предрекают уверенную победу мэрам Харькова, Одессы, Днепра, Львова. В ряде регионов местные элиты сформируют большие фракции в советах, в отдельных случаях получат монобольшинство. Согласно одному из исследований, 23,4% избирателей готовы проголосовать за региональные политпроекты, баллотирующиеся в один или несколько областных или городских советов. Большинство опрошенных хотят видеть во главе партий на местном уровне сильных лидеров из своих общин. Наблюдатели считают, что за общеукраинские партийные проекты проголосует политизированная часть общества. Остальные предпочтут региональные объединения.

Тень Голобородько

Эксперты говорят, что опрос на местных выборах призван повысить явку. « Украинцев мало волнуют проблемы коммунального хозяйства, городского благоустройства. Другое дело, когда на повестке оказываются вопросы государственного масштаба. Это мобилизует избирателей. Второй момент — попытка подтянуть рейтинги «Слуги народа». Партия постепенно теряет популярность, а показатели Зеленского остаются высокими. Открытое участие президента в кампании увеличивает шансы его партии », — говорит «Известиям» украинский политолог Константин Бондаренко.

Риторический опрос Фото: РИА Новости/Стрингер