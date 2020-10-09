В раде допустили отмену местных выборов на Украине из-за коронавируса

В случае увеличения числа больных коронавирусом на Украине могут ввести чрезвычайное положение и отменить местные выборы. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Качура в эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NewsOne в пятницу, 9 октября.

«Цифры в статистике, которая есть, — это цифры протестированных людей. То есть их можно умножить, но точно не поделить. И если будет критическая ситуация и во время местных выборов мы перейдем порог в 10 тыс. заболевших за сутки и больше, то нам нужно принять политическое решение, взять волю в кулак и ввести чрезвычайное положение», — сказал депутат.

Качура отметил, что выступает за введение режима ЧП в стране, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Он добавил, что такое мнение поддерживают некоторые народные депутаты, члены кабмина и представители офиса президента Украины.

«Такая дискуссия ведется. Во-первых, это вопрос здоровья. Во-вторых, это вопрос легитимности выборов. Если люди просто не придут на выборы, то зачем их проводить?» — заключил он.

Местные выборы запланированы на Украине на 25 октября. Граждане впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин: депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Выборы пройдут и в 119 райсоветах.

3 октября в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили, что за сутки зарегистрировали в стране рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом — 4661.

По данным СНБО на 9 октября, за последние 24 часа на Украине зафиксировали 5804 новых случая COVID-19. Общее число заболевших за весь период составило 250 538 человек.

С 17 марта в стране действует карантин. Согласно решению правительства, ограничительные меры продлены до конца октября. С 1 августа на Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы поделили на четыре зоны, в которых, в зависимости от эпидемической ситуации, действуют разные ограничения.

28 сентября перестал действовать запрет иностранцам на въезд на Украину, введенный из-за пандемии коронавируса.

Кабмин Украины принял решение о закрытии границ страны в связи с пандемией с 28 августа до 28 сентября для въезда иностранцев, кроме некоторых категорий граждан.