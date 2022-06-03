Поддержка под огнем: «Известия» привезли в ЛНР оборудование для детской больницы

Число иностранных наемников на Украине сократилось почти в два раза — из-за боевых потерь и бегства из страны. Об этом 2 июня заявили в Минобороны России. Сейчас Киев может попытаться привлечь зарубежных военных специалистов для работы на полученном от НАТО оружии, считают эксперты. В ДНР и ЛНР тем временем продолжаются бои за ключевые города. На луганском направлении в районе Попасной во время передачи ополченцам беспилотника под огонь попала съёмочная группа «Известий». Журналисты отделались незначительными травмами.

Заграница не поможет

Приток иностранных добровольцев-наемников на Украину, прибывающих для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил, фактически был исчерпан уже к началу мая, а общее количество сократилось почти в два раза — с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек.

— Сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений, — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что большинство наемников не имели реального боевого опыта и должной подготовки. Кроме того, командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии не проявляют к ним жалости, жертвуя наемниками в первую очередь, чтобы снизить потери своих военнослужащих.

Значительное число иностранцев, столкнувшись с реальной боевой обстановкой, стараются поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим не дает им такой возможности.

Сил исход 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

— Опора на наёмников с самого начала была неверной стратегией, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. — В условиях крупномасштабных общевойсковых боевых действий с участием сотен тысяч человек, роль нескольких тысяч разрозненных иностранцев, большинство их которых не имело хорошей подготовки — ничтожна . Даже ветераны боевых действий из США и Великобритании оказались в совершенно незнакомой им по Ираку или Афганистану обстановке, когда противник имеет подавляющую огневую мощь, а высокоточной поддержки с воздуха можно не ждать. А встреча с украинским командованием развеяла у них последние иллюзии.

Сейчас Киев вновь попытается привлекать военспецов из-за рубежа. Теперь это будут не пехотинцы и спецназовцы, а артиллеристы и зенитчики, представители других технически сложных специальностей для натовского вооружения, которое потоком пошло в страну. Доставить на Украину его гораздо быстрее, чем подготовить персонал, особенно офицеров, для его грамотного применения . Без этого самое высокотехнологичное вооружение не сможет превысить по эффективности старые советские модели. Поэтому украинские власти будут заманивать и индивидуальных бойцов, и целые частные военные компании как советников по использованию зарубежного оружия, считает эксперт.

Корреспонденты под огнём

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал об использовании украинскими формированиями образовательных учреждений и жилых домов в качестве опорных пунктов обороны. По словам генерала, в Бахмуте ДНР в зданиях школ № 3 и 4 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающих территориях размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО.

В Яковлевке в здании школы № 2 также опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории — тяжелое вооружение.

— В Коробочкино Харьковской области в здании школы дислоцированы подразделения ВСУ, а на подступах к зданию развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Красногоровке ДНР на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советская неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под угрозой расстрела запрещено покидать свои квартиры, — рассказал Михаил Мизинцев.

Сил исход 3 Школа, которая была оборудована как штаб ВСУ Фото: РИА Новости/Михаил Андроник

В Минобороны также сообщили, что начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 472,3 т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 092 гуманитарные акции, в том числе пять за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 428,3 т гуманитарной помощи.

Свою помощь оказывают и «Известия». В четверг 2 июня представители холдинга передали детской больнице в ЛНР военную установку для водоочистке ПВУ-300. Она способна отфильтровывать даже самые тяжелые загрязнения, включая боевые отравляющие вещества и сильнодействующие яды.

Журналисты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Петр Дроговоз приехали на передовую в Попаснянском районе республики, чтобы снять репортаж о работе артиллеристов народной милиции и передать в подарок электрогенератор и беспилотный летательный аппарат.

Съемочный процесс дважды прерывался обстрелом со стороны позиций ВСУ. Бойцам и журналистам пришлось укрываться от мин в окопах.

— Отряхнувшись, выходим из окопов. В момент, когда показалось, что артиллерия противника успокоилась, передаем дрон — вещь, в современных реалиях необходимая, — рассказали журналисты «Известий».

К счастью, обошлось без жертв и ранений — за исключением незначительных травм.

Семь беспилотников

Вооруженные силы РФ 2 июня продолжали наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» (запрещены в РФ. — «Известия») в районе Харькова, — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация за сутки уничтожила 15 районов сосредоточения войск ВСУ и склады боеприпасов. Потери противника составили до 240 человек, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», десять танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, и 17 специальных автомобилей.

Сил исход 2 Подбитая и брошенная техника ВСУ Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Истребительная авиация сбила штурмовик Су-25 воздушных сил Украины над Николаевской областью. Средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов в районе Одессы, над Харьковской областью и территориями ЛНР и ДНР.

Ракетные войска и артиллерия поразили 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, и 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Всего по данным российского Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, и 3350 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сбитые «Байрактары»

Минобороны России 2 июня рассказало о солдатах и офицерах, проявивших мужество и самоотверженность в боях.

Зенитный ракетный взвод старшего лейтенанта Антона Павлова с первых дней специальной военной операции выполнял задачи по воздушному прикрытию российских подразделений от авиации противника. Во время внезапного нападения украинских националистов на позиции российских войск их атаку поддержали самолёт и беспилотники ВСУ. Завязался неравный бой. Оценив ситуацию, Антон немедленно организовал работу зенитных ракетных расчетов, в результате чего был уничтожен вражеский МиГ-29 и два ударных БЛА «Байрактар-ТБ2».

Сил исход 4 Обломки военного беспилотника «Байрактар-ТБ2» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Мужество и решительность, проявленные старшим лейтенантом Антоном Павловым, позволили сохранить жизнь боевых товарищей и не допустить нанесения авиационных ударов по российским подразделениям.

Бригада морской пехоты Кирилла Бурковцева освобождала населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов. Наступая на позиции врага, Кирилл получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом с ним минометного снаряда. Оказав себе первую помощь, матрос продолжил бой, уничтожив прицельным огнем кочующий минометный расчет противника и более пяти националистов.

— Лишенные минометной поддержки боевики были вынуждены отступить, что позволило российским морпехам закрепиться в заданном районе и продолжить стремительное наступление, — рассказали в Минобороны.