Выдать залпом: что значат поставки Киеву американских РСЗО

Вашингтон решил передать Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Но есть оговорка: с помощью этих установок Украина не будет наносить удары по России . США настаивают на том, чтобы конфликт не выходил за пределы украинской территории. В Москве этот посыл фиксируют, но для нее куда принципиальнее то, что западные страны продолжают «постоянную накачку Киева новейшими системами вооружений» . По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, фактическое противостояние РФ и США на территории Украины можно по-прежнему считать управляемым — однако, дабы избежать прямого военного столкновения, Москве и Вашингтону критически важно поддерживать контакт.

С одной оговоркой

1 июня Вашингтон объявил: он передаст Киеву 11-й пакет военной помощи на сумму $700 млн . «Мы оперативно отправили Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать максимально сильную позицию за столом переговоров, — написал президент США Джо Байден в статье, опубликованной 31 мая в The New York Times. — Именно поэтому я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы , которые позволят им точнее наносить удары по ключевым целям на полях сражения на Украине».

Как сообщили в Белом доме, в 11-й пакет войдут реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Также, по сообщению Пентагона, он включает четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin, 15 тактических машин. С запросом поставить дальнобойные ракетные установки украинское руководство неоднократно обращалось к западным странам — как сказал в конце мая президент Владимир Зеленский, благодаря им «Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию».

В той же статье Джо Байден подчеркнул: Вашингтон «не ищет войны между НАТО и Россией» . «Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы», — написал он.

В Москве, реагируя на эти сообщения из Вашингтона, обвинили Штаты в том, что они «на протяжении очень долгого времени [проводят] сознательный курс на геополитическое оттеснение России»: как сказал ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, действия «киевского режима — это прокси-война в интересах США».

Штаты долгое время уклонялись от поставок Украине РСЗО — как сообщали СМИ, в Вашингтоне опасались, что, получив столь мощное оружие, Киев начнет обстреливать территорию РФ , что еще больше усугубит ситуацию. «У нас есть опасения по поводу эскалации, при этом мы по-прежнему не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем», — привело 26 мая слова одного из американских дипломатических источников Reuters. По словам другого собеседника агентства, у Вашингтона и Киева есть общее понимание того, в какой мере Украина может использовать поставляемое ей оружие.

Как рассказал 1 мая на брифинге журналистам представитель Белого дома, Штаты «не поощряют Украину и не предоставляют ей возможность наносить удары за пределами ее границ» . По его словам, Киев дал заверения в том, что «не будет применять эти системы против целей на российской территории». Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Newsmax от 31 мая эти заверения продублировал. «Мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории», — сказал он.

Вместе с тем в Москве убеждены: передача РСЗО лишь усугубит ситуацию . Так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что условие не наносить удары по территории РФ Украина выполнять не будет .

— Если будет проводиться поставка на таких условиях и с такими оговорками, вероятность того, что Украина их выдержит, стремится к нулю , — сказал сенатор. — Если это [поставки] произойдет, то это совершенно точно будет заходом за красные линии, это решительно изменит ситуацию на Украине с точки зрения возникновения там дополнительных угроз для безопасности Российской Федерации. В Вашингтоне должны отдавать себе в этом полный отчет и не идти на такое решение.

Управляемая конфронтация

В экспертном сообществе отмечают: поставки дальнобойных систем действительно могут привести к эскалации , тем более что представления о том, какую землю считать частью РФ, у Вашингтона и Москвы расходятся.

— Любая технически продвинутая система, имеющая значительный радиус действия, объективно повышает возможность эскалации, — отметил в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Надо еще учитывать, что у России и США разные представления о том, что считать российской территорией. Например, Штаты не признают Крым частью РФ, а также независимость ДНР и ЛНР . Соответственно, работа систем по целям в Донбассе с официальной американской точки зрения вполне может считаться допустимой.

При этом похвально, что США декларируют свое желание не распространять конфликт на территорию РФ — это само по себе хорошо; вопрос в том, как проконтролировать выполнение этого условия, резюмировал эксперт.

— Это выполнимое условие, и действительно хорошо, что данную проблему открыто обсуждают , — в свою очередь, отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Риск прямого столкновения России и США на поле боя на Украине или вокруг нее остается управляемым , и в данном случае главные риски связаны с возможным присутствием американских «советников» непосредственно на украинских позициях.

Еще 30 мая Джо Байден говорил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву «ракетные системы, которые могут бить по территории России». Советник офиса президента Украины Алексей Арестович обратил внимание на то, что речь идет не о РСЗО самих по себе, но именно о ракетах, которые в эти системы можно загрузить. Слова Джо Байдена он объяснил как то, что Киеву не дадут ракеты дальностью до 300 км. «Но нам хватит с головой и 70», — сказал он в тот же день.

В экспертном сообществе отмечают, что принципиальны поставки как конкретных боеприпасов, так и самих платформ.

— Категории снарядов для «тяжелых» РСЗО и баллистических ракет малой дальности стремительно сближаются уже довольно продолжительное время, что, видимо, также способствует опасениям нашей стороны , — пояснил Дмитрий Стефанович. — Более того, HIMARS, равно как и поставляемые из Германии MARS, они же M270, могут быть адаптированы для тактических баллистических ракет ATACMS, а в перспективе и PrSM, дальность которых заведомо больше 500 км. В последнем случае можно будет хоронить и российский «мораторий» на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

В Москве замечают сигналы о том, что бить из РСЗО по территории РФ Украина не планирует. Но «вопрос не в том, какая дальность у каких систем и у кого какие намерения», сказал Сергей Рябков. « Мы фиксируем все эти сигналы, разумеется, но мы соотносим их с тем, что происходит в реальной жизни. А в реальной жизни продолжается безостановочная, постоянная накачка Киева новейшими системами вооружений », — подчеркнул дипломат.

— Российское руководство крайне критично относится к поставкам Украине западных вооружений. Предоставление Киеву тяжелой артиллерии противоречит целям и интересам РФ, — отметила в беседе с «Известиями» научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями Габриэла Роза Эрнандес. — Россия объявила, что она расценивает оружие, как только оно попадает на территорию Украины, как цель для удара, и действительно действует таким образом. При этом прямое столкновение РФ и НАТО вероятно скорее при вводе западными странами на украинскую территорию своих войск. Но президент Байден и другие западные официальные лица подчеркивали, что делать этого не собираются .

Эксперт обращает внимание на то, что и Россия, и США в какой-то мере дали понять: к вооруженному противостоянию друг с другом они не стремятся. Однако одних благих намерений недостаточно: стороны должны поддерживать связь, чтобы в стремлении избежать военного столкновения правильно понимать и трактовать действия друг друга, резюмировала Габриэла Роза Эрнандес.