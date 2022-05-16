Украинские боевики преследуют жителей Одессы за вызовы на номера РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и боевики территориальной обороны в Одессе увозят в неизвестном направлении жителей, в телефонах которых обнаруживают вызовы на российские номера. Об этом 16 мая заявили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«Граждан, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в Одессе боевики и сотрудники СБУ обходят жилые дома для выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведенным рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов.

«Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — подчеркнули в штабе.

Также там в очередной раз призвали «страны так называемого цивилизованного Запада прекратить закрывать глаза на вопиющие факты преступлений киевских властей в отношении собственного народа».

Ранее, 13 мая, сообщалось, что полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать российские телеканалы. Отмечалось, что в городе продолжаются поиск и задержание пророссийски настроенных граждан.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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