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«Известия» показали кадры боев в Северодонецке с высоты птичьего полета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» оказались кадры обстановки в городе Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). В настоящее время на окраине города идут бои.

На кадрах видны улицы города, а также столбы дыма на его окраинах. Сейчас артиллерий точечно работает по позициям украинских боевиков, их «выдавливают» с занимаемых ими позиций.

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В настоящий момент Северодонецк освобождается российскими и луганскими военными от украинских националистов после того, как власти ЛНР 27 мая объявили о блокировании города.

Двумя днями позже силы Вооруженным Силам (ВС) РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР заняли в Северодонецке плацдарм, непосредственно на территории населенного пункта, а 30 мая в аппарате главы Республики Чечня сообщили о том, что большая часть города уже контролируется российскими силами.

Как рассказал 30 мая военный эксперт Владислав Шурыгин, установление контроля над Северодонецком завершит освобождение всей территории ЛНР от украинских радикалов и позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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