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Путин назвал блефом заявления о препятствовании РФ вывозу зерна с Украины

Путин назвал блефом заявления о том, что Россия препятствует вывозу зерна с Украины
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Фото: REUTERS/Vincent Mundy
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Заявления о том, что Россия не дает вывозить украинское зерно из морских портов, являются блефом. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Это блеф. Что касается вывоза украинского зерна — мы не препятствуем этому. Не мы же заминировали подход к порту. Украина заминировала. Уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, существует несколько способов вывоза зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а также Белоруссию.

«Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, пожалуйста, самый простой способ — через Беларусь. Никто не мешает. Так что проблем с вывозом зерна с Украины не существует», — подчеркнул президент.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, но прежде Киев должен разминировать море.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию подчеркнул, что Россия принимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца. В частности, он сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара поможет в разминировании украинских портов, где находится экспортное зерно.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в конце мая также подтвердил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом.

В ближайшее время в Стамбуле должна состояться встреча РФ, Турции, Украины при участии ООН, на которой обсудят вывоз зерна из украинских портов.

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